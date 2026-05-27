Trước đó, Trường ĐH Công nghệ TPHCM đã đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe như Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Nhà trường cho biết chương trình Y khoa được xây dựng theo định hướng hiện đại, tăng cường thực hành, hội nhập quốc tế và phục vụ cộng đồng.

Ngành Y khoa có thời gian đào tạo 6 năm với 210 tín chỉ. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác sĩ Y khoa theo quy định hiện hành. Chương trình được thiết kế theo hướng đào tạo dựa trên năng lực, tích hợp giữa kiến thức y sinh, y học cơ sở, y học lâm sàng, sức khỏe cộng đồng và thực hành nghề nghiệp.

Tổng quan ngành Y khoa ở Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Sinh viên được học các học phần nền tảng như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Miễn dịch, Dược lý, Điều dưỡng cơ bản; đồng thời tiếp cận nhiều học phần lâm sàng như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Y học gia đình, Tâm thần, Phục hồi chức năng…

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM cho biết trường hướng tới đào tạo đội ngũ bác sĩ có nền tảng chuyên môn vững, năng lực thực hành tốt, tư duy chẩn đoán và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và y học dựa trên bằng chứng trong đào tạo.

Để phục vụ thực hành và thực tập, trường đã phát triển mạng lưới hợp tác với nhiều bệnh viện, cơ sở y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Gia An 115 cùng nhiều cơ sở y tế khác.

Năm 2026, ngành Y khoa của Trường ĐH Công nghệ TPHCM tuyển sinh theo nhiều phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ 6 học kỳ THPT, xét điểm kỳ thi V-SAT và kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Ngoài ra, trường cũng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB.

Đáng chú ý, ở phương thức xét học bạ và các phương thức đánh giá năng lực, thí sinh ngoài điều kiện học lực lớp 12 đạt loại Tốt/Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên, còn có thể đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp có môn Ngữ văn như Toán - Hóa - Văn hoặc Toán - Sinh - Văn. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý khi nhiều năm qua, ngành Y khoa chủ yếu gắn với các tổ hợp truyền thống thiên về khoa học tự nhiên như Toán - Hóa - Sinh.



