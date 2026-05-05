Ngày 5/5, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với 56 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL), Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (Công ty Avatek) cùng các tổ chức, cá nhân liên quan. Phiên toà được mở theo kháng cáo của 56/100 bị cáo.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 15/5, do thẩm phán Đặng Văn Ý làm chủ toạ.

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) 18 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và 7 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị tuyên 18 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và 7 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt 27 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL – Chi nhánh Hà Nội) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về các tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Liên quan vụ án, 97 bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù giam.

Cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng, bị cáo Lượng cùng 55 bị cáo khác đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng. Ảnh: TP

Bản án sơ thẩm xác định Công ty TSL và Công ty Avatek đã làm giả phiếu kết quả thử nghiệm nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hoàn thiện hồ sơ, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP. Trong số các sản phẩm sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả có kẹo Kera và sữa Hiup.

Thu lợi hàng trăm tỷ đồng nhờ phiếu thử nghiệm giả

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, nhằm thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và giả. Phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm, hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời điểm phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Các phiếu kết quả thử nghiệm giả sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới, thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương tách ra thành lập Công ty Avatek, chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Công ty Avatek từng kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt (liên quan Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục) và kiểm nghiệm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Để tạo điều kiện cho hoạt động của hai công ty, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa 3,38 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Trong vòng 5 năm, bị cáo Nguyễn Nam Khánh đã chi 920 triệu đồng để biếu xén, quà cáp vào các dịp lễ, Tết; số tiền còn lại khoảng 2,4 tỷ đồng bị cáo này chiếm giữ.