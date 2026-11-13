Chiều 13/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo khác mức án như sau:

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa): 30 tháng tù.

Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở NN&MT Thanh Hóa): 26 tháng tù treo.

Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa): 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang tại phiên tòa. Ảnh: Thạch Thảo

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”

Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát): 8 năm tù.

Nguyễn Gia Hải (thành viên góp vốn CP Khoáng sản Thiên An Phát): 6 năm 6 tháng tù.

Hà Thị Nga (thành viên góp vốn CP Khoáng sản Thiên An Phát): 9 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Cúc (thành viên góp vốn CP Khoáng sản Thiên An Phát): 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (đều là lao động tự do) lần lượt nhận mức án 15 tháng tù treo và 18 tháng tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm): 18 tháng tù về tội "Trốn thuế".

Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang vi phạm gì?

Theo nội dung bản án, tháng 4/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với Công ty Thanh Tâm, với trữ lượng được phép khai thác 557.431 m³, công suất 45.345 m³ mỗi năm, thời hạn đến ngày 26/6/2026. Sau đó, UBND tỉnh điều chỉnh giấy phép, giảm trữ lượng được phép khai thác xuống còn 349.156 m³.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang và các đồng phạm. Ảnh: CTV

Ngày 12/9/2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm đại diện Công ty Thanh Tâm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản với ông Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát. Giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận là 62 tỷ đồng.

Do có mối quan hệ với ông Lê Đức Giang, Tùng đến gặp, đề nghị cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ. Khi đó, ông Giang đồng ý và hướng dẫn Tùng liên hệ Sở TNMT cũ, nói sẽ giúp đỡ.

Tùng đã gặp Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TNMT) và Nguyễn Văn Tâm (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh) thông báo việc đã được ông Giang đồng ý, đồng thời đề nghị tạo điều kiện nhận chuyển nhượng Mỏ số 2.

Ngày 5/10/2022, Tùng nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 đến Văn phòng UBND tỉnh. Ông Giang chỉ đạo giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.

Theo cáo trạng, dù hồ sơ chuyển nhượng chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định, ngày 10/11/2022, ông Lê Đức Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát. Ngày 20/12/2022, ông Giang tiếp tục ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, với trữ lượng được phép khai thác 147.294 m³ cát ở thể tự nhiên.

Cáo buộc cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Giá trị ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản giữa Công ty Thanh Tâm và Công ty Thiên An Phát là hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi số tiền thực tế hai bên thỏa thuận là 62 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Thiên An Phát chuyển khoản hơn 2,5 tỷ đồng, Tâm chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng. Phần tiền còn lại được thanh toán bằng tiền mặt. Cơ quan tố tụng xác định hành vi trên khiến số tiền thuế bị trốn lên tới hơn 16,3 tỷ đồng.