Sáng nay (9/10), phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội tiếp tục với phần thẩm vấn. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Cáo buộc cho rằng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (QLHN) trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập.

Phòng này cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật như: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP...

Tuy nhiên, từ năm 2019-2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng QLHN đã có hành vi nhận hối lộ. Việc này nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,8 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Nhận tiền vì "nể anh em"

Theo cáo buộc, từ năm 2019-2024, bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó trưởng Phòng QLHN) đã lợi dụng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình thống nhất với các thành viên trong đoàn thẩm định bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám, chữa bệnh để cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Bị cáo đã nhận tiền của môi giới để hướng dẫn các phòng khám hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi bị thẩm định trực tiếp tại cơ sở. Quá trình làm việc, các phòng khám cũng trực tiếp đưa phong bì cho bị cáo.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà bị cáo Tô Tử Anh đã nhận để tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm khi cấp Giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 1,3 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Phó trưởng Phòng QLHN trình bày, do bị cáo nắm vững các quy chuẩn kỹ thuật và có kinh nghiệm nên được nhiều phòng khám tư nhờ xuống tận nơi để khảo sát thực tế, hướng dẫn cách sắp xếp máy móc, bố trí diện tích phòng khám và hoàn thiện hồ sơ sao cho đáp ứng đúng quy định của Sở Y tế.

Theo lời khai của bị cáo Tô Tử Anh, anh em ở phòng khám nói "công sức anh bỏ ra vất vả quá" nên sau đã hỏi số tài khoản để “gửi tiền cảm ơn”. Bị cáo cho rằng, thực tế đây là tiền công tư vấn, các phòng khám trả cho kiến thức và công sức hướng dẫn chuyên môn chứ không phải là điều kiện đánh đổi để nhận được giấy phép một cách bất hợp pháp.

Cựu Phó trưởng Phòng QLHN trình bày, bản thân đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng lại nhận là do "nể anh em”. Bị cáo không vì được cầm tiền mà khi làm trưởng đoàn thẩm định lại bỏ qua, châm chước cho các phòng khám.

Bị cáo khai rằng bản thân luôn "minh bạch, nghiêm túc và làm việc đúng trình tự pháp luật", không hề chỉ đạo hay thống nhất với các thành viên trong đoàn để "làm ngơ" các sai phạm của cơ sở nhằm trục lợi. Do đó, bị cáo băn khoăn về cáo buộc nhận hối lộ.

Mọi tồn tại của phòng khám vẫn luôn được đoàn kiểm tra ghi chép trung thực vào biên bản thẩm định. “Bị cáo chỉ nhận đúng 166 triệu đồng tiền cảm ơn qua môi giới”, lời khai bị cáo Tô Tử Anh.

Sáng nay, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết không thể làm rõ tại tòa.