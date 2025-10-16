Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào ngày 14/10, khi một chiếc sedan Audi màu đen bất ngờ lao xuống sông do đánh lái để tránh va chạm với một phụ nữ lớn tuổi đi xe đạp điện vượt đèn đỏ.

Chiếc xe sang nhanh chóng chìm sâu, chỉ còn phần nóc nổi trên mặt nước, trong khi tài xế bị mắc kẹt bên trong và nguy cơ ngạt nước cận kề.

Đúng lúc đó, Di Shuangcheng (40 tuổi) – một thợ vận hành máy cẩu, đồng thời là cựu quân nhân, lái xe ngang qua cùng vợ và con trai 2 tuổi. Không chút do dự, anh lập tức dừng xe, dặn vợ con đứng lại bên đường rồi lao xuống dòng nước lạnh để cứu người.

Anh Di nhanh trí nhặt một hòn gạch ven bờ, bơi tới nóc xe và dùng hết sức đập cửa sổ trời. Sau 4–5 lần đập, lớp kính vỡ tung, anh kéo được tài xế ra ngoài. Một cảnh sát sau đó cũng có mặt cùng nhảy xuống hỗ trợ để đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Người lái xe Audi sau đó được xác định tỉnh táo, không bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Hành động dũng cảm của Di Shuangcheng được cộng đồng mạng Trung Quốc ca ngợi là “người hùng thực sự giữa đời thường”.

(Theo Newsflare)

