Mới đây, đoạn clip ghi lại tình huống hài hước tại một cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (đối diện sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội) được chính chủ nhân là anh Đức Long - giảng viên dạy lái xe đăng tải, khiến mạng xã hội được phen bàn tán rôm rả.

Trong video, chiếc xe tập lái đang được thầy giáo hướng dẫn một nữ học viên thực hành kỹ năng lùi vào cây xăng. Người thầy cẩn thận chỉ dẫn từng bước: xác định vị trí sẽ đậu xe, quan sát gương, bật xi-nhan, căn chỉnh góc lái để tiến dần vào trụ bơm...

Thế nhưng, ngay khi xe đang dừng để chuẩn bị lùi vào thì một chiếc ô tô khác từ phía sau bất ngờ lách lên, chiếm luôn "chỗ đẹp", khiến cả thầy và trò ngẩn người nhìn nhau. Không có cách nào khác, thầy giáo này tiếp tục hướng dẫn nữ học viên chờ vài phút và thao tác lùi vào một trụ bơm xăng khác.

Pha đổ xăng bị "cướp trên giàn mướp". Ảnh cắt từ video

Sau khi đoạn clip được đăng tải, phần đông cư dân mạng tỏ ra thích thú, gọi đây là pha lùi chuồng vào đổ xăng nhưng bị "cướp trên giàn mướp". Nhiều người khen ngợi người thầy hướng dẫn có phong thái cực kỳ chuẩn mực: điềm tĩnh, kiên nhẫn và tuân thủ quy tắc an toàn.

"Thầy dạy thế này thì học viên sau này lái xe ra đường sẽ rất chắc tay, chứ không hồn nhiên phóng vào trụ xăng như chơi game đâu”, tài khoản Minh Dũng bình luận.

“Xem clip mà thấy thương thầy, vẫn nhỏ nhẹ nhắc học viên giữ lái, không một lời than phiền quát tháo. Đúng là người dạy có tâm. Thầy này dạy chắc học viên nào cũng mê", tài khoản Linh Tran viết.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng thao tác của thầy và học viên hơi chậm, thiếu sự linh hoạt khi đổ xăng trong thực tế.

“Vào cây xăng mà chần chừ thế này thì người khác không biết mình dừng hay đi, bị tranh mất chỗ là phải thôi. Ở Hà Nội giờ nhanh tay thì đổ, chậm tay thì... đợi vòng sau!”, tài khoản Nguyen Thanh Binh bình luận hài hước.

Nhiều ý kiến khác thì nhìn nhận nhẹ nhàng hơn: xe tập lái có nhiệm vụ rèn kỹ năng an toàn cho học viên, việc chậm rãi là cần thiết, song cũng cần linh hoạt để không gây cản trở giao thông hoặc hiểu nhầm cho người khác.

Một số còn ví von rằng đây là “bài thực hành đổ xăng đời thực” hiếm có – khi học viên được dạy thêm cả cách ứng xử, bình tĩnh và nhường nhịn giữa dòng xe tấp nập.

Tình huống "vào cây xăng bị tranh chỗ" tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại phản ánh khá rõ văn hóa giao thông đô thị: đôi khi, chỉ một giây chần chừ là đã mất lượt; nhưng nếu ai cũng vội vàng, chen lấn, thì sự an toàn và bình tĩnh sẽ mãi là điều xa xỉ.

Nguồn video: Đức Long

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!