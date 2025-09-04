Tờ La Derecha Diario loan tin, chuyện tình Lamine Yamal với nữ rapper Nicki Nicole tan vỡ chỉ sau… 13 ngày công khai với thiên hạ.

Chuyện tình yêu của Lamine Yamal với rapper Argentina được cho đã tan vỡ chỉ sau 13 ngày công khai. Ảnh: ESPN FC

Nguyên nhân đằng sau việc chia tay của cặp đôi được hé lộ: Yamal bị bạn gái hơn 7 tuổi… cắm sừng. Và người thứ 3 là một cựu cầu thủ River Plate, mới chuyển đến Real Madrid vào hè này: Franco Mastantuono.

Lamine Yamal được cho đã có cuộc nói chuyện với người yêu, làm cho ra lẽ trước khi quyết định chấm dứt cuộc tình ngắn ngủi, mà họ mới chỉ biết nhau từ sinh nhật 18 tuổi của anh vào gần giữa tháng 7.

Ngay cả việc Yamal tiến triển quan hệ nhanh chóng với nữ ca sĩ này cũng có những ồn ào xung quanh đời tư của cô. Theo báo chí Argentina, cô nàng đã bỏ rapper Trueno để chạy theo sao trẻ Barca.

Còn với Franco Mastantuono, theo nguồn trên, Nicki Nicole cũng đã có quan hệ yêu đương từ lúc cầu thủ này còn ở Argentina. Giờ đây, khi Mastantuono chuyển đến Real Madrid, họ gặp nhau tại Tây Ban Nha và kết quả là ‘tình cũ không rủ cũng tới’.

Lamine Yamal được cho rất say mê Nicki Nicole, không ngần ngại thể hiện tình cảm cũng như công khai chuyện yêu đương của họ, sau khi cặp đôi bị bắt gặp hôn nhau trong hộp đêm.

Nicki Nicole được cho đã lừa dối Lamine Yamal, qua lại với cả tân binh Real Madrid, Franco Mastantuono. Ảnh: X Tendencias en Deportes

Sau vòng 1 La Liga ra quân thuận lợi được Hansi Flick ‘thưởng’ cho ngày nghỉ, sao trẻ Barca chi mạnh tay đưa người yêu hơn 7 tuổi đi nghỉ sang chảnh ở Monaco. Ít ngày trước, Yamal đăng ảnh mừng sinh nhật thứ 25 của bạn gái ca sĩ,…

Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng mối tình đầu tiên ở tuổi 18, Lamine Yamal đã dính ồn ào bị bạn gái ‘cắm sừng’.

Đáng kể, đây không phải là lần đầu tiên anh chàng gặp phải chuyện này. Vào năm ngoái, ngay sau khi khoe bạn gái trong ngày cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024, xuất hiện hình ảnh cô nàng Alex Padilla có cử chỉ thân mật với chàng trai khác…

Ở kỳ nghỉ hè năm nay, Lamine Yamal cũng dính đồn đại có quan hệ chớp nhoáng khác, trong đó có nữ tiếp viên hàng không hơn 13 tuổi,…