Đây là lần đầu tiên Ugarte xuất hiện công khai cùng người yêu mới, khi cả hai tay trong tay hạnh phúc đi shopping tại Waitrose.

Tuyển thủ người Uruguay chưa đá chính trận nào cho MU mùa này và cũng không mấy nổi bật khi vào sân từ ghế dự bị.

Ugarte và bạn gái đi mua sắm - Ảnh: mancpicss66

Tuy nhiên, dường như Ugarte đang gặt hái được nhiều thành công hơn bên ngoài sân cỏ.

Người đẹp Georgia May Heath 27 tuổi, là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Anh với hơn 230 nghìn người theo dõi trên Instagram.

Cô thường xuyên làm việc tại Úc và xứ sương mù, đăng nhiều nội dung về thời trang cũng như chuyện làm đẹp.

Điều thú vị, Georgia May cũng từng là bạn gái cũ của Kylian Mbappe. Cặp đôi đã đi ăn tối cùng nhau tại Hy Lạp hồi năm 2021.

Giờ thì Georgia May Heath và Ugarte mới là một cặp. Tháng trước, cầu thủ MU đăng bức ảnh chụp họ đi nghỉ ở Tây Ban Nha lên trang cá nhân, gắn thẻ bạn gái cùng biểu tượng cảm xúc trái tim.

Cũng không có hiềm khích nào giữa Ugarte và đồng đội cũ Mbappe (từng thi đấu ở PSG), bởi tài khoản tiền đạo người Pháp sử dụng cũng "thích" bài đăng của cặp đôi trên Instagram.