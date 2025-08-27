Không còn là thời mà mọi sự chú ý đổ dồn vào Messi và Ronaldo, giờ đây cái tên được theo dõi nhất cử nhất động hơn cả chính là số 10 mới của Barca - ‘thần đồng’ Lamine Yamal.

Hình ảnh Lamine Yamal đăng tải trên trang cá nhân, công khai bạn gái mới

Sức nóng của Lamine Yamal vượt những cái tên nổi bật như Mbappe hay Erling Haaland, bởi tài năng đột phá trên sân của cầu thủ này, bên cạnh đời sống cá nhân được săm soi.

Yamal mới đây đăng ảnh công khai bạn gái mới hơn 7 tuổi – rapper bốc lửa người Argentina, Nicki Nicole, vào sinh nhật 25 tuổi của cô nàng. Một điểm dễ nhận ra trong tình trường của Yamal: thích yêu người hơn tuổi, từ cô bạn gái cũ Alex Padilla trong lễ ăn mừng vô địch EURO 2024, rồi tình tin đồn Fati Vazquez gần gấp đôi tuổi (30 so với 17), và giờ đây là bạn gái hơn 7 tuổi.

Có những lo ngại dành cho Lamine Yamal có thể bị cám dỗ bởi những hào nhoáng bên ngoài bóng đá do sự nổi tiếng quá nhanh của mình. Mới nhất, Freddy Adu từng một thời được ví là ‘thần đồng’ – tài năng triển vọng nhất của bóng đá Mỹ, khuyên Yamal hãy tập trung vào sự nghiệp, đừng để những cuộc vui, ồn ào cuộc sống riêng ‘hại’ mình.

“Lời khuyên của tôi cho Lamine Yamal là hãy tập trung, rèn luyện và chú tâm vào sự nghiệp sân cỏ của mình, vì có rất nhiều thứ dễ khiến bạn xao nhãng”, Adu lấy kinh nghiệm từ bản thân khuyên sao trẻ Barca.

Yamal được khuyên tránh xa cuộc sống ồn ào bên ngoài sân cỏ, tập trung vào bóng đá. Ảnh: Insta L.Y

Cầu thủ trẻ nhất lịch sử MLS (ra mắt lúc 14 tuổi), có mặt ở tuyển Mỹ khi mới 16 tuổi, nói thêm: “Tôi thấy trên báo chí nói rằng, Lamine Yamal đi nghỉ với một phụ nữ lớn tuổi hơn rất nhiều và mọi người đều bàn tán về điều đó.

Ở tuổi này, mọi việc bạn làm đều bị đem ra săm soi. Nếu bạn đi nghỉ với một phụ nữ lớn tuổi hơn, hãy chắc chắn rằng đó chỉ là mẹ mình, nếu không sẽ là chủ đề bàn tán của thiên hạ”.

Bản thân Adu từng là cầu thủ được trả lương cao nhất MLS ở tuổi còn quá trẻ, có hợp đồng quảng cáo hàng triệu USD. Tuy nhiên, việc chuyển đến châu Âu không mang lại cho anh thành công như mong đợi, không thuyết phục được Sir Alex khi đến thử sức ở MU. Anh phải long đong qua 14 CLB khác nhau và đã giải nghệ 3 năm trước (33 tuổi).

Adu từng được xem 'Pele của bóng đá Mỹ' nhưng đã không thắng được cuộc sống nổi tiếng quá nhanh. Anh thường xuyên được trông thấy với những người đẹp tại các địa điểm ăn chơi. Ảnh: Insta

“Khi còn trẻ tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Tôi thường đi chơi với bạn bè, những hình ảnh tiệc tùng được chụp và lập tức trở thành những tin tức gây ồn ào. Người ta bảo tôi không tập trung vào bóng đá. Những sai lầm đó khiến tôi phải trả giá rất đắt”.

Adu nhìn thấy bản thân mình trong Lamine Yamal và những thách thức phải đối mặt bởi sự nổi tiếng: “Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ấy và điều đó thật khó khăn.

Tôi từng không thể là một người bình thường, dù tôi mới là ở MLS (Mỹ), nơi mà bóng đá không phải là môn thể thao được ưa chuộng.

Đối với Yamal, đang chơi ở La Liga (Tây Ban Nha), áp lực lớn hơn gấp nhiều lần. Với một cầu thủ trẻ, việc đối phó với tình huống này là vô cùng khó khăn”.