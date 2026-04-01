Bị cáo buộc nhận 4,54 tỷ đồng của doanh nghiệp Hoàng Dân, trong lời nói sau cùng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trình bày: Tuy vụ án phơi bày nhiều sai phạm trong các dự án, nhưng bản thân bị cáo và các bị cáo khác thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) đã rất nỗ lực trong công tác, xây dựng được các công trình tốt với tiến độ nhanh, hiệu quả lớn cho đất nước.

Bị cáo dành cả đời nỗ lực cho ngành, phấn đấu trong công việc, nhưng đã trót phạm sai lầm trong giây phút suy nghĩ không chín chắn. “Bị cáo rất hối hận và xấu hổ vì không giữ được thanh danh cho những người làm thủy lợi”, lời trình bày của ông Hoàng Văn Thắng.

Cựu Thứ trưởng cảm ơn mức án 4-5 năm tù về tội Nhận hối lộ mà đại diện Viện kiểm sát đề xuất, nhưng bày tỏ mong muốn được giảm nhẹ án, để sớm được trở về, tiếp tục cống hiến.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo là cựu cán bộ của Bộ NN&PTNT cũng bày tỏ hối tiếc về sai phạm đã gây ra để rồi lúc tuổi già lại vướng vào vòng lao lý.

"Xấp xỉ 70 rồi, cái tuổi đáng ra vui vầy con cháu, bị cáo lại làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình, nên rất buồn, ân hận", bị cáo Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) bày tỏ.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Phạm Hải

Bị cáo Nghị nói rằng, sau 40 năm công tác, từ anh kỹ thuật đến khi làm cục trưởng, bị cáo đã cố hết sức, kinh qua công tác ở nơi rất gian khó, nhưng đến những năm cuối đời lại không giữ được mình. "Phấn đấu dài mà đánh mất mình chỉ trong khoảnh khắc", lời bị cáo Nghị.

Được quyền nói lời sau cùng, các bị cáo khác gửi lời xin lỗi tới cha mẹ già, đồng nghiệp, bày tỏ sự hối hận về những sai lầm phạm phải. Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) xin giảm án cho tất cả các bị cáo khác, đặc biệt là 3 nhân viên công ty mình.

Quan điểm đối đáp của đại diện VKS

Trước đó, đối đáp với luật sư về quan điểm thế khó của doanh nghiệp khi phải "quan hệ tế nhị" với cán bộ thì công việc mới dễ dàng, đại diện VKS khẳng định: Đã nói đến nguyên tắc cạnh tranh và công bằng thì 1%, thậm chí là 0,1% đã quyết định việc thắng hay thua. Chưa kể, đây là hành vi mà pháp luật cấm.

Đại diện VKS đặt ra một loạt câu hỏi: Luật đấu thầu quy định thế nào? Chủ đầu tư phải đảm bảo gì? Bảo mật thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu đến đâu? Nhà thầu phải chịu trách nhiệm gì? Phải đảm bảo trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật như thế nào?

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: T.N

Theo đại diện VKS, trong 5 gói thầu mà Công ty Hoàng Dân tham gia và có lợi thế về giá, tất cả đều trúng thầu vì giá của họ thấp hơn các nhà thầu khác.

Cả 5 gói thầu mà Công ty Hoàng Dân trúng, bị cáo Nguyễn Văn Dân đều phải "tác động" đến các cán bộ, từ người giữ vị trí cao nhất trong vụ án này là cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, đến Cục trưởng, Cục phó, các giám đốc ban...

Quan điểm của đại diện VKS cho rằng, dù các cán bộ trên không chỉ đạo cấp dưới làm trái luật, nhưng cấp dưới khi nhận được giới thiệu từ cấp trên đương nhiên sẽ phải hiểu đó là thông tin rất tế nhị. "Không nói là chỉ đạo nhưng đương nhiên cấp dưới sẽ hiểu rằng, nhà thầu này đang được lãnh đạo nhắm đến để ủng hộ, do đó sẽ hỗ trợ tối đa", đại diện VKS phân tích.

HĐXX nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào 15h ngày 7/4.