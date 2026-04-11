Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Popov. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, cùng với bản án 19 năm tù giam và khoản tiền phạt 85 triệu Ruble (tương đương 1,1 triệu USD), ông Popov, 69 tuổi bị tước bỏ quân hàm tướng và bị cấm giữ chức vụ trong chính phủ Nga trong 7 năm.

Ngoài ra, tòa án đã tịch thu 45,6 triệu Ruble (591.296 USD) của ông Popov để sung công. Tòa án cũng thu hồi được 18,2 triệu Ruble (235.961 USD) của ông Popov và các đồng phạm Vladimir Shesterov, Vyacheslav Akhmedov để chuyển cho Bộ Quốc phòng Nga... Ngoài ra, nhà chức trách còn tịch thu số tài sản cá nhân của ông Popov, trị giá 10 triệu Ruble (129.733 USD), tiền mặt trị giá hơn 33 triệu Ruble (hơn 428.000 USD) và bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 6 triệu Ruble (77.848 USD).

Theo các nhà điều tra, trong giai đoạn 2022 - 2024, ông Popov và ông Shesterov, cựu phó giám đốc Cục Phát triển Đổi mới của Bộ Quốc phòng Nga kiêm giám đốc Công viên Văn hóa và Giải trí quân sự yêu nước Patriot vào thời điểm đó, đã biển thủ hàng triệu Ruble trong một dự án xây dựng.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2022 - 2024, ông Popov đã nhận hối lộ của giám đốc công ty xây dựng OAO Bamstroiput, người này đã cho ông ta ở miễn phí tại một căn hộ và một chiếc xe hơi. Số tiền hối lộ, dựa trên chi phí thuê căn hộ và xe hơi trong 10 năm, ước tính khoảng 45 triệu Ruble (583.864 USD).

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng bị kết tội tuyển dụng và sa thải trái phép nhân viên của tổ chức Patriot, gây thiệt hại cho nhà nước ước tính khoảng 8 triệu Ruble (103.798 USD). Popov, Akhmedov và Shesterov đã bị tịch thu số tài sản có tổng giá trị 100 triệu Ruble (1,2 triệu USD) để trả tiền phạt, các thủ tục tố tụng dân sự và các yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản khác.

Akhmedov và Shesterov đã ký thỏa thuận nhận tội và lần lượt bị kết án 5 năm tù giam và 6 năm tù giam.