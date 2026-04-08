Video: Mil.in.ua

Chuyên trang quân sự Mil.in.ua đưa tin, Trung tâm Hệ thống không người lái số 1 của Ukraine và SBU đã thực hiện vụ tấn công tàu chiến Nga ở cảng Novorossiysk lúc rạng sáng 6/4. Loại máy bay không người lái (UAV) dùng trong cuộc tập kích là FP-2 do công ty Fire Point sản xuất.

Theo Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, mục tiêu bị UAV đánh trúng là tàu hộ vệ Nga có tên Đô đốc Grigorovich. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của con tàu và các cơ quan tình báo Kiev đang tiến hành đánh giá.

Khoảnh khắc UAV Ukraine trước khi lao vào chiến hạm Nga. Ảnh: Mil.in.ua

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhóm phân tích CyberBoroshno, tàu chiến Nga bị tấn công trong đoạn video thuộc lớp Project 11356R, có thể là tàu Đô đốc Makarov hoặc Đô đốc Essen.

Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về những thông tin và hình ảnh do phía Ukraine đăng tải.

Hãng thông tấn TASS cho hay, Project 11356R là lớp tàu khu trục được khởi đóng tại xưởng Yantar ở tỉnh Kaliningrad, Nga từ năm 2010 và chính thức đi vào hoạt động trong Hải quân Nga từ năm 2016.

Một tàu chiến thuộc lớp Project 11356R. Ảnh: TASS

Project 11356R dài 124,8m; sườn ngang 15,2m; mớn nước 4,2m. Tàu có trọng tải tối đa gần 4.000 tấn. Tàu của lớp Project 11356R cần 4 động cơ với tổng công suất 60.900 mã lực để hoạt động. Vận tốc tàu có thể đạt 56 km/h với tầm hoạt động lên tới 8.980km.

Do tác chiến trên biển nên Project 11356R lắp đặt nhiều radar hoặc trang thiết bị điện tử có thể phát hiện các mục tiêu đối phương trên biển, trên không hoặc dưới mặt biển. Cụ thể, radar Fregat M2M lắp trên tàu khu trục loại này có thể phát hiện tiêm kích đối phương ở khoảng cách hơn 200km. Hệ thống sonar MGK-335EM-03 có thể phát hiện vật thể dưới mặt nước như tàu ngầm ở khoảng cách 12km.

Vũ khí trang bị cho tàu Project 11356R gồm có một pháo A-190E-01 dùng đạn cỡ 100mm; 2 hệ thống pháo 6 nòng AK-630 cùng các radar điều khiển hỏa lực; các hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) chứa tên lửa hành trình Kalibr, Oniks hoặc tên lửa đối không Shtil-1; bệ phóng ngư lôi DTA-53-11356. Ngoài ra, phía sau tàu còn được lắp đặt một sàn đáp cho trực thăng quân sự thuộc dòng Ka-27.