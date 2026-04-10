Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã thông báo về một lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4.

"Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov dừng toàn bộ hoạt động tập kích Ukraine trong thời gian Lễ Phục sinh. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn phải duy trì trạng thái sẵn sàng để đáp trả mọi nguy cơ có thể xảy ra. Tổng thống Putin kỳ vọng phía Ukraine cũng sẽ làm theo", thông cáo của Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cũng liên quan đến lệnh ngừng bắn trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là thiện chí đơn phương của Nga và Moscow không thảo luận trước với các bên liên quan. "Không, lệnh ngừng bắn này không liên quan đến việc nối lại đàm phán và cũng không được trao đổi trước với Mỹ", ông Peskov nói.

Động thái của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Ukraine trước đó cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời dịp Lễ Phục sinh, nhưng đã bị Nga bác bỏ hồi cuối tháng 3.

Nga và Ukraine trao đổi 1.000 thi thể binh sĩ

Theo Pravda, Cơ quan Điều phối về đối xử với tù binh chiến tranh của Ukraine ngày 9/4 đã xác nhận việc Nga trao trả cho nước này thi thể của 1.000 binh sĩ.

"Trong đợt trao đổi mới nhất, chúng tôi đã nhận được 1.000 thi thể binh sĩ từ Nga. Cơ quan giám định thuộc Bộ Nội vụ sẽ tiến hành nhận dạng các thi thể trước khi bàn giao cho gia đình an táng", phía Ukraine cho biết.

Ngược lại, Kiev cũng trao trả cho Moscow thi thể của 41 binh lính Nga. Đợt trao đổi diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy đang có dấu hiệu đình trệ.