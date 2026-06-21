Theo kênh truyền hình Zvezda, cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller ngày 21/6 đã yêu cầu Tổng thống Ukraine Zelensky trả lại các máy bay và vũ khí mà Warsaw đã viện trợ cho Kiev thay vì chỉ hoàn trả Huân chương Đại bàng trắng.

"Nếu họ muốn trả lại những gì đã nhận được đến thế, vậy thì hãy trả lại các tiêm kích MiG, xe tăng và vũ khí mà chúng tôi đã viện trợ. Chúng tôi sẽ coi đó là cử chỉ thiện chí", ông Miller cho biết.

Cựu Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh nếu ông Zelensky cảm thấy không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để được trao tặng huân chương, ông ấy nên từ chối ngay từ đầu.

Tổng thống Ukraine Zelensky trả lại Huân chương Đại bàng trắng cho Ba Lan. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đăng tải lên mạng xã hội X các hình ảnh xác nhận việc ông trả lại huân chương danh dự cho phía Ba Lan. "Tôi không muốn tranh cãi về quyết định của Warsaw, nhưng tôi cho rằng Ukraine xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn hơn từ quốc gia láng giềng", ông Zelensky viết.

Huân chương Đại bàng trắng là phần thưởng cấp nhà nước cao quý nhất của Ba Lan. Warsaw trao tặng huân chương này cho Tổng thống Zelensky vào năm 2023 để ghi nhận đóng góp của ông đối với quan hệ song phương, dân chủ, hòa bình và an ninh của châu Âu.

Sau quyết định của ông Zelensky, nhiều quan chức Ukraine khác cũng đã chủ động từ bỏ các phần thưởng do Ba Lan trao tặng. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết sẽ trả lại Huân chương Công trạng nhận được năm 2025. Ba cựu tổng thống Ukraine gồm Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko và Petro Poroshenko cũng thông báo từ bỏ Huân chương Đại bàng trắng từng được Warsaw trao tặng trong nhiệm kỳ của họ.

Tranh cãi giữa Ukraine và Ba Lan nổ ra sau khi Kiev quyết định đặt tên một đơn vị đặc nhiệm của nước này là "Quân nổi dậy Ukraine" (UPA). Đối với nhiều người Ukraine, UPA được xem là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập trong Thế chiến II. Tuy nhiên, tại Ba Lan, tổ chức này gắn liền với ký ức về các vụ thảm sát ở Volhynia diễn ra từ năm 1943 - 1945, khiến khoảng 100.000 người thiệt mạng.