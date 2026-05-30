Tờ The Independent ngày 30/5 đưa tin, Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã đưa ra yêu cầu trên sau khi Ukraine quyết định đặt tên một đơn vị đặc nhiệm của nước này là "Quân đội nổi dậy Ukraine" (UPA).

Ngay khi thông tin Tổng thống Ukraine Zelensky ký sắc lệnh công nhận đơn vị đặc nhiệm mới, một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đã bùng lên tại Ba Lan. Đối với nhiều người Ukraine, UPA được xem là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập trong Thế chiến II. Tuy nhiên, tại Ba Lan, tổ chức này gắn liền với ký ức về các vụ thảm sát ở Volhynia diễn ra từ năm 1943 - 1945, khiến khoảng 100.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Việc ca ngợi UPA đã tạo cho đối thủ của Ukraine rất nhiều cơ hội để lan truyền thông tin sai lệch. Tôi cần nhấn mạnh rằng Ba Lan vẫn ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu bổ sung vấn đề thu hồi Huân chương Đại bàng trắng đã trao tặng cho Tổng thống Zelensky vào chương trình nghị sự", ông Nawrocki cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi hai nước nên tránh để những tranh chấp lịch sử làm tổn hại đến quan hệ hiện tại. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định Kiev không có ý xúc phạm Warsaw, đồng thời lấy làm tiếc vì phản ứng tiêu cực của dư luận Ba Lan.

Huân chương Đại bàng trắng là phần thưởng cấp nhà nước cao quý nhất của Ba Lan. Warsaw trao tặng huân chương này cho Tổng thống Zelensky vào năm 2023 để ghi nhận đóng góp của ông đối với quan hệ song phương, dân chủ, hòa bình và an ninh của châu Âu.