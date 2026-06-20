Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Tài khoản nhân vật/X

Theo báo Kyiv Independent và hãng tin Anadolu, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã đưa ra quyết định trên hôm 19/6 sau khi một làn sóng phẫn nộ trào dâng ở Ba Lan về việc Ukraine đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân Nổi dậy Ukraine (UPA). Đây một đơn vị dân tộc chủ nghĩa mà các nhà sử học và quan chức Ba Lan cáo buộc phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát hàng chục nghìn thường dân Ba Lan ở Volhynia và Đông Galicia trong Thế chiến II.

Ông Nawrocki tuyên bố: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng quyết định này không nhằm chống lại dân tộc Ukraine. Quyết định đó không làm thay đổi định hướng chiến lược trong chính sách an ninh của Ba Lan... Chúng tôi đã và đang ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga".

Đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Maciej Wewior cho biết quyết định đặt tên như vậy đã “làm tổn thương ký ức của các nạn nhân” và làm suy yếu những nỗ lực hòa giải lịch sử giữa Ba Lan và Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cũng mô tả vấn đề này vô cùng đáng lo ngại. Ông Kosiniak-Kamysz cho rằng quan hệ đối tác lâu dài đòi hỏi sự trung thực về quá khứ.

UPA vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong quan hệ Warsaw - Kiev. Trong khi nhiều người Ukraine coi nhóm này là một phần của cuộc đấu tranh giành độc lập, Ba Lan lại coi các vụ thảm sát năm 1943 - 1944 là hành động "thanh lọc sắc tộc và diệt chủng".

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất về quân sự, chính trị và nhân đạo, nước này đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine và đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho viện trợ quân sự của phương Tây.

Huân chương Đại bàng Trắng là huân chương nhà nước lâu đời nhất và danh giá nhất của Ba Lan. Những người từng nhận huân chương này bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các lãnh đạo quân sự và những nhân vật được coi là có đóng góp đặc biệt cho Ba Lan.