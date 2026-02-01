Theo đài RT, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 31/1 đã bình luận về ý tưởng thành lập một đội quân chung của EU do Ủy viên quốc phòng của khối đề xuất hồi đầu tháng.

"Việc thành lập quân đội chung của EU là không thực tế, bởi lực lượng vũ trang của mọi quốc gia đều hoạt động độc lập và gắn chặt với chủ quyền của từng nước", ông Sikorski cho biết. Thay vào đó, Ngoại trưởng Ba Lan đề xuất thành lập "quân đoàn châu Âu", đơn vị có thể được hình thành từ công dân của các quốc gia thành viên EU, thậm chí cả từ các nước ứng viên.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: Nurphoto

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cũng ủng hộ quan điểm của Warsaw và bày tỏ "khó hình dung" việc EU xây dựng một lực lượng hoàn toàn riêng biệt.

Trước đó, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius đã kêu gọi liên minh xem xét thành lập một đội quân thường trực với quy mô khoảng 100.000 lính. "Các thách thức an ninh khu vực và sự thay đổi chiến lược của Mỹ buộc EU phải chủ động hơn trong việc tự đảm bảo an ninh", ông Kubilius nói.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhắc tới ý tưởng thành lập "một đội quân châu Âu thống nhất", trong đó Ukraine sẽ đóng vai trò then chốt.

Trên thực tế, Nghị định thư số 7 của Hiệp ước Lisbon, văn kiện nền tảng của EU, quy định rằng hiệp ước này không đặt ra việc thành lập một đội quân chung của EU cũng như không yêu cầu nghĩa vụ nhập ngũ vào bất kỳ lực lượng quân sự nào ở cấp độ liên minh. Tuy vậy, các cuộc trao đổi về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và nâng cao khả năng tự chủ của EU đang ngày càng được quan tâm, nhất là trong bối cảnh an ninh thế giới có nhiều biến động.