Theo tờ Bangkok Post, cựu Thủ tướng Thaksin đã bước ra khỏi cổng Nhà tù Trung ương Klongprem ở thủ đô Bangkok, Thái Lan lúc 7h44 sáng nay (11/5).

Ngay khi vừa bước ra ngoài, ông Thaksin đã được các thành viên trong gia đình và đám đông người ủng hộ mặc áo đỏ chào đón. Cựu Thủ tướng Thái Lan sau đó đứng nghiêm để làm nghi thức hát quốc ca trước khi lên xe để rời đi lúc 7h56. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe chở ông Thaksin đi chậm và hạ toàn bộ cửa kính, cho phép cựu thủ tướng chắp tay cảm ơn người ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ra tù. Ảnh: Bangkok Post

Truyền thông Thái Lan cho biết ông Thaksin nằm trong số 859 phạm nhân được chấp thuận ân xá có điều kiện theo quy định của Cục Cải huấn Thái Lan. Tuy vậy, ông Thaksin sẽ phải đeo vòng giám sát điện tử (EM) cho tới ngày 9/9, đồng thời phải tới trình diện tại Văn phòng Quản chế Bangkok số 1 trong vòng 3 ngày kể từ khi được phóng thích. Xuyên suốt thời gian quản chế, cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ phải báo cáo định kỳ hàng tháng với văn phòng này.

Sau khi về nước vào ngày 22/8/2023, ông Thaksin bị kết án tổng cộng 8 năm tù trong 3 vụ án tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, ngay sau khi bị giam giữ, ông gặp vấn đề về sức khỏe và được chuyển thẳng đến Bệnh viện Cảnh sát và không trở lại nhà giam kể từ đó. Không lâu sau đó, ông Thaksin được Quốc vương Thái Lan ban lệnh ân xá, giảm án còn 1 năm và được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2/2024.

Tuy vậy, tới ngày 9/9/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên phạt 1 năm tù với cựu Thủ tướng Thaksin về cáo buộc liên quan đến việc lưu trú tại bệnh viện trong 6 tháng thay vì đi thụ án.