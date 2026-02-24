Theo hãng tin Yonhap, đội ngũ luật sư của ông Yoon Suk-yeol ngày 24/2 đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung tâm Quận Seoul, 5 ngày sau khi cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án tù chung thân vì tội nổi loạn.

"Chúng tôi có trách nhiệm phải làm rõ những vấn đề trong phán quyết này, không chỉ vì hồ sơ tư pháp mà còn vì các vụ kiện trong tương lai. Chúng tôi sẽ không im lặng trước bản cáo trạng 'quá mức' của các công tố viên. Phán quyết của tòa án cũng bị bối cảnh chính trị ảnh hưởng và có phần mâu thuẫn", đại diện đội ngũ pháp lý của ông Yoon cho biết.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Vào ngày 19/2, Thẩm phán Ji Gwi-yeon đã tuyên án chung thân đối với cựu Tổng thống Yoon vì tội nổi loạn, liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật hồi cuối năm 2024. Phán quyết này đã nhận được những phản ứng trái chiều trong dư luận Hàn Quốc, bởi đề nghị ban đầu của cơ quan công tố là mức án tử hình.

Trong một tuyên bố ngày 20/2, ông Yoon đã xin lỗi người dân Hàn Quốc vì ban bố thiết quân luật, nhưng vẫn khẳng định bản án chung thân là "hành vi trả đũa chính trị".

"Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân vì những bức xúc và khó khăn mà tôi đã gây ra do thiếu sót của bản thân, dù mong muốn của tôi là cứu đất nước. Thật khó để chấp nhận lập luận cho rằng việc điều binh lính tới quốc hội là hành vi nổi loạn. Tôi hy vọng quyết định của mình sẽ được đánh giá lại khi nền dân chủ tự do đứng vững tại Hàn Quốc và nhà nước pháp quyền được khôi phục đúng nghĩa", ông Yoon nói.

Theo Yonhap, phần lớn tù nhân chịu án tù chung thân tại Hàn Quốc có thể nộp đơn xin ân xá sau 20 năm thụ án.