Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Trung tâm Quận Seoul chiều 19/2 tuyên bố cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol phạm tội nổi loạn, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

"Việc bị cáo điều quân đội đến quốc hội trong đêm 3/12/2024 là hành vi nhằm làm tê liệt cơ quan lập pháp, cấu thành tội danh nổi loạn. Các công tố viên cũng tìm ra bằng chứng cho thấy quân đội và cảnh sát đã nhận lệnh bắt giữ các đối thủ chính trị của bị cáo, bao gồm Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo phe đối lập, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố 'không có kế hoạch bắt giữ' của bị cáo", Thẩm phán Ji Gwi-yeon khẳng định.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Thẩm phán Ji sau đó bác bỏ các lập luận bào chữa do đội ngũ pháp lý của ông Yoon đưa ra, tuyên phạt ông Yoon mức án tù chung thân. Cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ có thời hạn 1 tuần để kháng cáo.

Cùng ngày 19/2, tòa ra phán quyết rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun có tội vì đóng vai trò quan trọng trong vụ nổi loạn và tuyên phạt ông 30 năm tù giam. Tại các phiên tòa trước đó, ông Kim đã nhận trách nhiệm về việc ra lệnh cho binh lính thực thi thiết quân luật.

Phiên tòa xét xử ông Yoon đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận, buộc cảnh sát Hàn Quốc phải huy động khoảng 1.000 nhân viên và dùng xe buýt thiết lập rào chắn kiên cố xung quanh khu vực tòa án.

Trong một tuyên bố hồi tháng 1 năm nay khi bị các công tố viên đề nghị mức án tử hình, ông Yoon vẫn quả quyết bản thân vô tội, đồng thời cáo buộc cuộc điều tra nhằm vào ông là "hành vi đàn áp cá nhân".

"Việc một tổng thống thực thi quyền của mình theo hiến pháp nhằm bảo vệ tự do và chủ quyền không thể cấu thành tội danh nổi dậy. Tôi đã phụ trách và chứng kiến nhiều cuộc điều tra trong suốt 26 năm qua, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự hỗn loạn như vậy. Hàng loạt cơ quan đã 'điên cuồng' lao vào điều tra mà không có bất kỳ trật tự nào", ông Yoon nói hôm 14/1.