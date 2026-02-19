Theo hãng tin Yonhap, Thẩm phán Ji Gwi-yeon ngày 19/2 đã tuyên án chung thân đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì tội nổi loạn, liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật hồi cuối năm 2024.

Thẩm phán Ji khẳng định ông Yoon đáng bị trừng phạt một cách nghiêm khắc, nhưng cũng đưa ra lý do để từ chối mức án tử hình mà các công tố viên đề xuất. Theo ông Ji, cựu tổng thống hiện đã cao tuổi (65 tuổi) và thực tế đã kiềm chế không sử dụng vũ lực quá mức trong thời gian ban bố thiết quân luật.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về bản án của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Ngay sau khi bản án được công bố, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-Shik bày tỏ sự thất vọng khi Thẩm phán Ji coi việc "thiết quân luật thất bại" là một tình tiết để giảm nhẹ.

"Tôi đề nghị ông Yoon gửi lời xin lỗi công khai tới người dân. Tôi cũng lấy làm tiếc khi tòa án nhận định việc thiết quân luật thất bại là một căn cứ để quyết định mức án. Cuộc nổi loạn của ông Yoon thất bại không phải do chuẩn bị kém, mà do quốc hội và nhân dân đã đoàn kết để ngăn chặn", ông Woo lập luận.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Jung Chung-rae cho rằng tòa án đã làm "tổn hại đến công lý" khi không đưa ra mức án cao nhất với cựu tổng thống. "Ông Yoon là kẻ chủ mưu cho một cuộc bạo loạn đã làm rung chuyển cả đất nước. Nhiều người sẽ cảm thấy đây là phán quyết đáng thất vọng", ông Jung nói.

Theo tờ Chosun Daily, lãnh đạo Đảng Cải cách Hàn Quốc Lee Jun-seok lại nhận xét bản án đối với ông Yoon là thích đáng. "Đây là một bản án nặng nề nhưng công bằng", ông Lee cho hay.

Tại phiên tòa, đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Yoon đã bày tỏ sự không hài lòng với mức án dành cho thân chủ. Họ được cho sẽ sớm nộp đơn kháng cáo.