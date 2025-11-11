Trước đó, vào tháng 9, ông Sarkozy đã bị một tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù trước cáo buộc âm mưu nhận tài trợ phi pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình vào năm 2007.

Theo hãng tin RT, hôm 10/11, ông Sarkozy đã được tại ngoại sau gần 3 tuần ngồi tù, và chuyển sang quản thúc tại gia.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và vợ. Ảnh: EPA

Các công tố viên Pháp đã yêu cầu ông Sarkozy phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt trong khi chờ xét xử phúc thẩm. Ngoài ra, ông sẽ bị cấm tiếp xúc với bất kỳ nhân chứng hoặc những người bị truy tố khác, cũng như không được phép rời khỏi Pháp trong thời gian chờ đợi. Trong khi đó, ông Sarkozy vẫn khẳng định bản thân vô tội.

"Tôi đã tuân thủ nghiêm túc tất cả các lệnh triệu tập. Chuyện này thật khó khăn và chắc chắn rất khó khăn với bất kỳ tù nhân nào. Tôi thậm chí có thể nói là nó rất mệt mỏi", ông Sarkozy phát biểu sau phiên tòa hôm 10/11.

Trong thời gian cựu tổng thống Pháp bị giam giữ tại nhà tù La Sante, nhiều đoạn video cho thấy những tù nhân bị giam ở các khu vực khác của nhà tù có hành vi chế nhạo ông vào ban đêm.

Ông Sarkozy lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 – 2012, và là người đi đầu trong chiến dịch do NATO hậu thuẫn nhằm lật đổ chính quyền ở Libya. Chiến dịch này đã tàn phá Libya và dẫn đến cái chết của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011.