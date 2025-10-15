Video: Daily Mail

Theo báo Huffington Post, cái bắt tay kéo dài giữa hai nhà lãnh đạo đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Một số người nhận xét ông Trump và ông Macron giống như "vật tay nhau" ở Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Dải Gaza. Trong khi đó, những người khác lại coi đó là cái bắt tay truyền thống.

Đoạn video do các hãng truyền thông chia sẻ đã ghi lại cảnh hai nhà lãnh đạo bắt đầu bằng cái bắt tay truyền thống và gần như ôm nhau. Sau đó, ông Macron cố gắng tách ra nhưng vẫn bị ông Trump giữ chặt. Cuối cùng, Tổng thống Pháp phải nắm cẳng tay của Tổng thống Mỹ mới có thể tách nhau.

Ông Trump và ông Macron đã có những cái bắt tay dài và kỳ lạ. Năm 2017, hai nhà lãnh đạo này bắt tay suốt 29 giây. Năm 2018, hai ông bắt tay nhiều lần, một trong số đó chặt tới mức hình ngón tay cái của ông Macron in hằn trên tay ông Trump.