Từ thánh đường đến các nhóm Zalo cộng đồng, nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật được triển khai, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào Chăm Islam ở An Giang.

Đưa pháp luật vào đời sống cộng đồng

Cộng đồng Chăm Islam tại An Giang hiện có khoảng 2.800 hộ, với hơn 22.000 tín đồ, sinh sống tập trung tại các xã Vĩnh Hậu, Tân Châu, Mỹ Đức, Châu Thành, Nhơn Hội, Khánh Bình, Tây Yên và phường Long Xuyên. Toàn tỉnh có 12 thánh đường (Masjid), 16 tiểu thánh đường (Surau) và một điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Những năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, Ban Đại diện cộng đồng Chăm Hồi giáo Islam tỉnh An Giang chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung tập trung vào những quy định gắn với đời sống, sản xuất, sinh hoạt và các vấn đề xã hội được cộng đồng quan tâm.

Tuyên truyền pháp luật vào các buổi sinh hoạt giáo lý, lễ cầu nguyện thứ Sáu hằng tuần

Một trong những hình thức được duy trì thường xuyên là lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các buổi sinh hoạt giáo lý, lễ cầu nguyện thứ Sáu hằng tuần và những dịp lễ quan trọng của đồng bào Chăm Islam như Ramadan, Roya Haji.

Thông qua các buổi sinh hoạt, những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh mạng và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống được các chức sắc, người có uy tín truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu.

Để hoạt động đạt hiệu quả, Ban Đại diện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, lực lượng Công an, chính quyền cơ sở và Ban Quản trị các thánh đường xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào.

Trung bình mỗi năm, các đơn vị phối hợp tổ chức khoảng 10-15 buổi tuyên truyền chuyên đề và hơn 100 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp sinh hoạt tôn giáo tại các thánh đường, tiểu thánh đường, thu hút khoảng 5.000-10.000 lượt tín đồ tham gia.

Thánh đường Hồi giáo Jamuil Azhar Mosque xã Châu Phong, tỉnh An Giang

Trong đó, các nội dung về hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình và bình đẳng giới được đặc biệt quan tâm. Thông qua các buổi sinh hoạt, chức sắc tôn giáo thường xuyên nhắc nhở tín đồ thực hiện đúng quy định về độ tuổi kết hôn, trong đó nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi; đồng thời thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các quy định pháp luật cũng được kết hợp với giáo lý Islam về giá trị gia đình, lòng nhân ái, trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và sự tôn trọng giữa các thành viên. Qua đó vận động phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em, nhất là trẻ em gái, khuyến khích phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế gia đình và nâng cao vị thế trong cộng đồng.

Nhờ duy trì công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của đồng bào về hôn nhân, gia đình và bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng những năm gần đây giảm đáng kể, hướng đến mục tiêu từng bước xóa bỏ các hủ tục này.

Phát huy vai trò cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự

Tại các xã biên giới như Nhơn Hội, Khánh Bình, Ban Đại diện thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Công an và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới.

Các mô hình như “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Xóm Chăm an toàn về an ninh trật tự” được triển khai nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng bào được vận động không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy và các loại tội phạm khác.

Làng Chăm Châu Phong (xã Châu Phong, tỉnh An Giang) vẫn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống hơn 100 năm tuổi

Nhiều chức sắc, người có uy tín không chỉ tham gia tuyên truyền tại thánh đường mà còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc trong các đợt cao điểm. Qua đó góp phần vận động người dân giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hòa hiếu với cư dân khu vực biên giới Campuchia, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Một trong những cách làm đáng chú ý là mô hình “Mỗi thánh đường là một điểm sáng về an ninh trật tự”. Theo đó, lực lượng Công an phối hợp với các vị Giáo cả, Ban Quản trị thánh đường xây dựng các nhóm Zalo để kết nối, trao đổi thông tin với cộng đồng. Thông qua các nhóm này, thông tin về tình hình an ninh trật tự, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, phòng chống ma túy và bảo đảm an toàn giao thông được cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, mô hình “Gia đình Chăm không có tệ nạn xã hội và vi phạm Luật Giao thông” gắn việc chấp hành pháp luật với xây dựng gia đình văn hóa. Người dân được vận động đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, không tàng trữ hoặc sử dụng ma túy.

Tại một số xóm Chăm thuộc xã Nhơn Hội, trước đây từng xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô xe, không đội mũ bảo hiểm và có nguy cơ bị lôi kéo sử dụng ma túy. Trước thực trạng này, các vị Imam trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở thanh thiếu niên và phụ huynh sau những buổi cầu nguyện, đồng thời phối hợp với Công an xã tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Xóm Chăm ở An Giang

Sau thời gian triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, tình trạng trên đã giảm rõ rệt, với mức giảm được địa phương ghi nhận trên 90%.

Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới, nhiều người dân Chăm sinh sống, đánh bắt thủy sản dọc sông Bình Di, sông Hậu đã chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các hoạt động nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới. Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh và các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng bào Chăm cũng cung cấp thông tin, tố giác hàng chục vụ việc nghi vấn.

Tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng

Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Ban Đại diện cộng đồng Chăm Hồi giáo Islam tỉnh An Giang còn từng bước ứng dụng công nghệ số để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, nhất là đối với thanh thiếu niên và những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Việc sử dụng điện thoại thông minh, tham gia các nền tảng mạng xã hội ngày càng phổ biến trong cộng đồng Chăm Islam. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo trực tuyến, phát tán thông tin sai sự thật hoặc những nội dung xuyên tạc liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Trước thực tế đó, Ban Đại diện và Ban Quản trị các thánh đường chú trọng sử dụng nhóm Zalo để chia sẻ thông tin chính xác, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo như tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, vay tiền trực tuyến, giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Song song đó, các đơn vị phối hợp với lực lượng Công an địa phương tổ chức những buổi tuyên truyền chuyên đề về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho thanh thiếu niên Chăm; hướng dẫn nhận diện thông tin sai sự thật, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng.

Trong các buổi cầu nguyện, chức sắc thường xuyên nhắc nhở tín đồ không tin, không nghe, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là các nội dung có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự và khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng bào Chăm Islam tại An Giang đẩy mạnh làm kinh tế du lịch trên mạng xã hội

Đối với những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo và biên giới, đồng bào được khuyến khích theo dõi thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống, cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, tránh bị lợi dụng, lôi kéo.

Nhờ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của cộng đồng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào Chăm Islam tại An Giang giai đoạn 2021-2026 đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Ban Đại diện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 120 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên đề và trên 500 lượt tuyên truyền lồng ghép nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt giáo lý, lễ cầu nguyện thứ Sáu tại các cơ sở thờ tự, thu hút hơn 65.000 lượt tín đồ tham gia.

Đặc biệt, 100% thánh đường và tiểu thánh đường trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện công tác phổ biến pháp luật và ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh trật tự.

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín và sự tham gia của cộng đồng góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đồng bào. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy nội lực trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Ban Đại diện cộng đồng Chăm Hồi giáo Islam tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát huy vai trò của thanh niên.