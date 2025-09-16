Tham dự phiên trù bị có lãnh đạo thành phố và 450 đại biểu chính thức đại diện cho 139.534 đảng viên.

Phiên trù bị tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời thông qua chương trình đại hội phiên chính thức.

Chương trình Đại hội đại biểu lần thứ 1 Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức được tổ chức trong 2 ngày (17-18/9) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đại biểu lần thứ 1 Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.H

Tại phiên làm việc chính thức, Đại hội sẽ thông báo quyết định của Trung ương về chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Đại hội sẽ báo cáo tổng hợp nội dung góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ 1 Đảng bộ TP và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc; thông báo quyết định phân bổ số lượng, chỉ định đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, Đại hội đại biểu lần thứ 1 Đảng bộ TP Đà Nẵng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: T.H

Chủ đề Đại hội: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Trước đó, tại buổi họp báo trước thềm Đại hội, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, về nhân sự, Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới dự kiến có 75 ủy viên. Trong đó, 73 người được giới thiệu tái cử và 2 người lần đầu tham gia (Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự TP, Chánh án TAND TP).

Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến gồm 23 người; Thường trực Thành ủy dự kiến 6 người, gồm Bí thư và 5 Phó bí thư (hiện gồm Bí thư và 4 Phó bí thư).

Số lượng Phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 là 4 người; số lượng Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 là 8 người; số lượng phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 là 1 người.

Cơ cấu cán bộ trẻ dưới 42 tuổi có 1/75 người, tỷ lệ 1,33%; cán bộ nữ có 15 người, tỷ lệ 20%; cán bộ dân tộc thiểu số 4 người, chiếm 5,3%; cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ 4 người, chiếm 5,3%.