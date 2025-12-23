Nhìn lại chặng đường 2020 – 2025, bức tranh nông thôn miền núi của TP Đà Nẵng hiện lên với nhiều gam màu sáng. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đã tạo lực đẩy mạnh mẽ, giúp nhiều vùng khó khăn từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

Trên địa bàn Quảng Nam trước đây, 144/186 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 64 xã đạt chuẩn nâng cao và 19 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Với Đà Nẵng trước sáp nhập, 11/11 xã hoàn thành mục tiêu nông thôn mới, phần lớn tiến lên mức nâng cao, kiểu mẫu. Song hành với đó, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” lan tỏa mạnh mẽ, hình thành hàng trăm sản phẩm OCOP, mở thêm sinh kế và không gian phát triển kinh tế nông thôn.

TP Đà Nẵng thực hiện tốt phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tuy vậy, phía sau thành tựu là những “điểm nghẽn” cần được thẳng thắn nhìn nhận. Công tác chỉ đạo, điều hành tại một số địa phương miền núi chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Sau khi đạt chuẩn, có nơi xuất hiện tâm lý chững lại, thiếu quyết liệt trong duy trì và nâng cao tiêu chí. Việc cập nhật bộ tiêu chí mới còn chậm, dẫn đến nguy cơ tụt hậu so với mặt bằng chung.

Nguồn lực đầu tư tiếp tục là bài toán khó. Ngân sách dành cho xây dựng nông thôn mới giảm khoảng 30% so với giai đoạn trước, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nhiều dự án. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gặp vướng mắc, nhất là các thủ tục đất đai. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa phát triển tương xứng tiềm năng, trong khi việc nhân rộng mô hình khuyến nông hiệu quả còn hạn chế…

Từ những bài học rút ra, TP Đà Nẵng bước vào giai đoạn 2025 – 2030 với tư duy phát triển mới. Phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” được xác định là kim chỉ nam cho toàn ngành nông nghiệp và môi trường. Tầm nhìn dài hạn hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, giảm phát thải, gắn chặt với xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện.

Các mục tiêu cụ thể cũng được lượng hóa rõ ràng: đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn thành phố giảm còn 2,66%, khu vực nông thôn còn 4,86%; 80% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn; hơn 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó gần một nửa đạt chuẩn nâng cao.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, TP Đà Nẵng phân vùng chiến lược phát triển. Theo đó, khu vực đồng bằng ven biển tập trung nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường; vùng trung du, miền núi phía Tây được xác định là không gian đột phá mới, với các cơ chế đặc thù nhằm khai thác lợi thế rừng và dược liệu.