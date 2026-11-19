Mỹ cho rằng Nga và Ukraine đang đứng trước cơ hội thực tế cuối cùng để đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột trước khi cục diện chính trị ở Washington thay đổi.

Tờ Kyiv Independent ngày 18/11 đưa tin, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ có cuộc gặp với các quan chức Ukraine và nhóm đàm phán châu Âu trong ngày 19/11 để thống nhất lập trường đàm phán với Nga.

Trước đó, ông Witkoff và ông Kushner được cho là đã nói với cả Moscow và Kiev rằng các cuộc đàm phán hòa bình hiện tại có thể là cơ hội thực tế cuối cùng để đạt được một thỏa thuận, trước khi cục diện chính trị tại Washington thay đổi. Việc đảng Dân chủ bắt đầu nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ vào tháng 1/2027 được cho là sẽ dẫn tới những điều chỉnh lớn trong chính sách viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

"Những cuộc đàm phán gần đây đã giúp chúng tôi thăm dò các giải pháp tiềm năng và thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại. Thỏa thuận cuối cùng sẽ đòi hỏi những quyết định khó khăn. Nhưng chúng tôi đang đạt được tiến triển, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Nga, Ukraine và châu Âu", ông Kushner cho biết.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng ông sẽ gặp các đặc phái viên Mỹ tại Berlin, nhấn mạnh rằng Kiev vẫn duy trì quan điểm mang tính xây dựng và hướng tới hòa bình.

"Các đặc phái viên Mỹ sẽ mang tới Berlin kết quả về những cuộc thảo luận mà Tổng thống Mỹ đang tiến hành tại Trung Quốc. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe thông tin từ các đối tác đang có mặt tại Trung Quốc", ông Zelensky nói.

Cầu Crưm tiếp tục bị tấn công

Theo TASS, tỉnh trưởng Crưm Sergei Aksyonov ngày 18/11 đã thông báo về việc Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crưm ngày thứ ba liên tiếp, khiến giao thông qua cây cầu tạm thời bị đình chỉ.

"Giao thông đã tạm thời bị đình chỉ sau một vụ tấn công khác nhắm vào cầu Crưm. Tất cả lực lượng chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường. Công tác đánh giá thiệt hại đang được tiến hành", ông Aksyonov cho hay.

Cầu Crưm đã nhiều lần trở thành mục tiêu của lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra năm 2022. Các cuộc tấn công trước đây vào cây cầu đã khiến một số dân thường thiệt mạng và công trình bị hư hại, buộc Nga phải tiến hành các đợt sửa chữa quy mô lớn.

Bất chấp các cuộc tấn công, Điện Kremlin cách đây một ngày mô tả các thiệt hại mà Ukraine gây ra chỉ ở mức nhỏ, khẳng định cây cầu sẽ được khôi phục "tốt hơn trước".