Một vòm cầu và một phần mặt đường của cầu Kerch nối liền bán đảo Crưm với phần đất liền Nga đã bị đổ sập xuống biển sau các vụ tấn công ngày thứ 2 liên tiếp của quân Ukraine.

Theo đài RT, ông Sergey Aksyonov, thống đốc vùng Crưm do Nga bổ nhiệm, viết trên mạng xã hội hôm nay (17/11): “Kẻ địch lại tấn công cầu Crưm”.

Cầu Kerch hay cầu Crưm trước (trái) và sau khi bị Ukraine tấn công 2 ngày liên tiếp. Ảnh: Supernova+

Ông Aksyonov cho biết thêm nhà chức trách hiện đã cho tạm đình chỉ mọi hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua cây cầu huyết mạch. Quan chức này cũng khuyến cáo người dân và du khách tránh di chuyển về phía cầu Kerch cho đến khi có thông báo mới.

Theo truyền thông Nga, cầu Kerch, hay còn được gọi là cầu Crưm, dài 19km, có tổng chi phí xây dựng khoảng 3,7 tỷ USD và là công trình vượt biển dài nhất châu Âu. Cầu được thiết kế có công suất phục vụ 40.000 lượt ô tô mỗi ngày, cùng khả năng vận chuyển 14 triệu hành khách và 13 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev và Bộ Giao thông Vận tải Nga đã xác nhận thông tin về các vụ tập kích mới nhất của Ukraine nhằm vào cầu Kerch.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho hay cây cầu này đã bị các máy bay không người lái (UAV) của Kiev tấn công trong đêm 16/11. Không có ai bị thương trong vụ việc. Các cơ quan chức năng Nga đang đánh giá mức độ thiệt hại với cây cầu.

Hình ảnh cầu Kerch chỉ còn lại một vòm cầu và bị sập một phần mặt đường sau vụ tập kích của các UAV Ukraine đếm 16/11. Video: Ukrainska Pravda

Tuy nhiên, các kênh Telegram theo dõi tình hình tại Nga và Ukraine đã đăng tải những hình ảnh mới về cầu Kerch, cho thấy rõ cây cầu huyết mạch này chỉ còn lại một kết cấu vòm so với kết cấu 2 vòm như ban đầu.

Trước đó, cầu Kerch cũng từng bị các thiết bị bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu từ đêm 15/11 đến sáng 16/11, buộc chính quyền địa phương phải cho tạm dừng lưu thông. Sau đó, các phương tiện đã được phép di chuyển qua cầu theo từng chiều luân phiên.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11 thống kê các lực lượng Kiev đã phóng ít nhất 1.441 UAV tấn công nước láng giềng trong đêm. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ những thiết bị này ở hơn 20 vùng khác nhau, bao gồm cả Crưm và khu vực phía trên Biển Đen.