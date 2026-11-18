Phía Nga cáo buộc binh lính Pháp đang "trực tiếp tham chiến" ở Ukraine, trong khi Paris khẳng định quân nhân của họ chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện.

Theo trang Euronews, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 17/11 đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng binh lính Pháp đang "trực tiếp tham chiến" ở Ukraine.

"Binh lính Pháp không trực tiếp can dự vào xung đột, mà chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện và bảo trì ở cách xa tiền tuyến. Phần lớn hoạt động huấn luyện diễn ra ở Ba Lan. Đây là những gì chúng tôi đang làm để ủng hộ Ukraine", ông Barrot cho biết.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Pháp Alice Rufo khẳng định Paris chỉ triển khai lực lượng binh sĩ "rất hạn chế" ở Ukraine để huấn luyện và bảo trì trang thiết bị.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: X/@jnbarrot

"Pháp không muốn can dự vào cuộc xung đột này. Chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine các khẩu pháo, máy bay chiến đấu, các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Tuy vậy, binh lính Pháp chỉ hoạt động ở xa tiền tuyến để bảo trì các thiết bị", bà Rufo nói.

Tuyên bố của giới chức Pháp được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Lavrov nói với các phóng viên rằng "quân nhân Pháp và nhiều binh lính nước ngoài đã có mặt tại Ukraine trong hơn 6 tháng qua".

"Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về vấn đề này. Đây không còn là hoạt động hỗ trợ Ukraine, mà là sự tham chiến trực tiếp", ông Lavrov nhấn mạnh.

Đại sứ quán Nga tại Pháp cũng cho rằng việc triển khai quân nhân tới Ukraine đánh dấu bước leo thang mới của Paris.

"Pháp từ lâu đã cung cấp vũ khí cho Ukraine và những vũ khí này được sử dụng để tấn công các thành phố cũng như mục tiêu dân sự của Nga. Hành động của Pháp, với tư cách là một thành viên NATO, không chỉ cản trở tiến trình hòa bình, mà còn gây ra nguy cơ tiềm ẩn về một cuộc xung đột giữa các cường quốc hạt nhân", đại sứ quán Nga nhận định.