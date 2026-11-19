Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi về tình hình xung đột Ukraine và kết quả của các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi trong cuộc gặp tại Thâm Quyến.

Theo Pravda, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 18/11 đã xác nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về tình hình Ukraine tại cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến.

"Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi cởi mở và thực chất, cuộc đối thoại diễn ra trong tinh thần hữu nghị và bầu không khí thân thiện. Vấn đề xung đột Ukraine đã được nhắc đến, cùng với đó là những đánh giá về tiến trình của vòng đàm phán gần nhất tại Abu Dhabi", ông Ushakov cho biết.

Cũng theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối và đã thảo luận về tất cả các vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TASS

Theo dự kiến, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều 19/11. Ban đầu, Nhà Trắng cho biết các cuộc thảo luận về xung đột Ukraine sẽ không nằm trong chương trình nghị sự, nhưng sau đó ông Trump xác nhận vấn đề Ukraine sẽ được xem xét.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andrii Sybiha ngày 18/11 nói Kiev kỳ vọng Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tác động tới Tổng thống Putin để thúc đẩy tiến trình hòa đàm.

"Mỹ và Trung Quốc đều có tầm ảnh hưởng nhất định đối với Nga, đặc biệt là trong bối cảnh cần chấm dứt giao tranh và kết thúc xung đột. Chúng tôi hy vọng và mong đợi rằng đây sẽ là tinh thần chủ đạo của các cuộc đối thoại, tác động đến Nga để chấm dứt xung đột. Tuy vậy, họ không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev", ông Sybiha nói.

Ngoại trưởng Ukraine cũng khẳng định việc chấm dứt xung đột là vì lợi ích chung của toàn cầu, đặc biệt là đối với Mỹ và Trung Quốc.