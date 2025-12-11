Từ sau hợp nhất hai xã Đắc Pre và Đắc Pring, bộ máy chính quyền xã Đắc Pring, TP Đà Nẵng nhanh chóng ổn định, tạo nền tảng cho những bước phát triển mới. Quy mô hành chính rộng mở cùng nguồn lực được tập trung giúp địa phương tăng hiệu quả điều hành, giảm sự chồng chéo nhiệm vụ, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đắc Pring sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên như diện tích rừng lớn, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ôn hòa. Đây là điều kiện quan trọng để địa phương đẩy mạnh nông nghiệp, lâm nghiệp và các mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển các mô hình mới như nuôi bò trang trại, chăn nuôi heo đen bản địa, nuôi dúi, trồng keo, giổi và cam Vinh. Các dòng sản phẩm gạo rẫy, hạt dổi, dược liệu bản địa đang dần hình thành thương hiệu, mở ra cơ hội xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

Song song phát triển kinh tế, giá trị văn hóa của đồng bào Ve được gìn giữ và phát huy trong nhiều hoạt động cộng đồng. Các lễ hội truyền thống như ăn lúa mới, lễ cưới, sinh hoạt cồng chiêng tạo sức hút đặc biệt cho du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã cũng đã tạo ra lực đẩy đáng kể trong hoàn thiện hạ tầng địa phương. Nhiều tuyến giao thông liên thôn được bê tông hóa; trường học, trạm y tế và nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp; hệ thống điện, nước và viễn thông phủ tới hầu hết khu dân cư.

Đắc Pring phấn đấu hoàn thành mục tiêu về đích xã nông thôn mới năm 2030.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chỉnh trang thôn xóm và mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình đã tạo khí thế thi đua rộng khắp, thu hút sức dân vào phát triển chung.

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030, xã Đắc Pring xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là hoàn thiện quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch đất và quy hoạch nông thôn mới phù hợp quy mô hành chính mới. Tiếp đó là phát triển kinh tế theo hướng liên kết chuỗi, xây dựng các sản phẩm OCOP, mở rộng kinh tế vườn, trang trại và trồng rừng kinh tế. Cuối cùng là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư minh bạch để thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp và du lịch.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội Đảng bộ xã đặt mục tiêu xây dựng xã phát triển toàn diện với kinh tế đa dạng, hạ tầng đồng bộ, đời sống nhân dân ấm no, an ninh vững chắc và hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là định hướng xuyên suốt, tạo nền tảng để Đắc Pring hướng tới chuẩn nông thôn mới một cách bền vững và tự tin.