Video: The Guardian/Liên Hợp Quốc

Đoạn video do báo Guardian đăng tải cho thấy, ngay khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bước lên bục phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hàng chục quan chức đại diện các quốc gia đã đứng dậy và rời khỏi phòng họp, bất chấp lời kêu gọi từ người chủ trì phiên họp.

Giới chức ngoại giao của hàng chục quốc gia rời cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Các camera bên trong phòng họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau đó đã quay được biểu cảm không mấy thoải mái trên gương mặt của ông Netanyahu khi chứng kiến cảnh tượng trên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel sau đó vẫn giữ được bình tĩnh và bắt đầu phát biểu.

Biểu cảm không thoải mái của ông Netanyahu. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Ông Netanyahu đã bác bỏ những cáo buộc về việc quân đội nước này đã phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza và gọi đó là “những cáo buộc dối trá”.

“Giờ tôi muốn hỏi mọi người một câu hỏi đơn giản, một câu hỏi đơn giản mang tính logic. Đó là liệu một quốc gia phạm tội diệt chủng có cầu xin những người dân thường, những người bị coi là mục tiêu, di tản khỏi nơi nguy hiểm hay không… Chính Phong trào Hồi giáo Hamas đã sử dụng dân thường làm ‘lá chắn sống’”, Thủ tướng Israel nói.

Ông Netanyahu cũng chỉ trích các quốc gia gần đây đã công nhận Nhà nước Palestine, với lý do động thái này sẽ “khuyến khích thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào Israel”.