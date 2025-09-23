Theo Times of Israel, Pháp và Ả Rập Xêút ngày 22/9 đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh tại Liên Hợp Quốc nhằm ủng hộ giải pháp 2 nhà nước để chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

"Nhằm giữ vững cam kết lịch sử với Trung Đông, với hòa bình giữa Israel và Palestine, Pháp sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine. Chúng ta phải bảo vệ giải pháp hai nhà nước, hướng tới việc Israel và Palestine chung sống trong hòa bình", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố.

Ông Macron nhấn mạnh, Pháp vẫn luôn sát cánh cùng Israel, nhưng việc công nhận Nhà nước Palestine là một "giải pháp hòa bình lâu dài, đồng thời là một thất bại với Phong trào Hồi giáo Hamas".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

"Chúng tôi sẽ đề xuất phương án tái lập chính quyền Palestine, nhưng Pháp sẽ không mở đại sứ quán cho tới khi toàn bộ con tin được trả tự do và các bên đạt được một lệnh ngừng bắn", ông Macron nói thêm.

Sau tuyên bố của Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác như Bỉ, Malta, Monaco, Luxembourg cũng đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cảm ơn các quốc gia công nhận, đồng thời kêu gọi những nước khác nhanh chóng đưa ra quyết định tương tự.

Ngược lại, Mỹ và Israel đã phản ứng mạnh mẽ với hội nghị ngày 22/9. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon quả quyết, những vấn đề kiểu này phải "do Israel và Palestine đàm phán trong tương lai".

Trong khi đó, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với việc công nhận Nhà nước Palestine và coi đây là "món quà đối với Hamas".