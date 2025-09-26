Theo báo New York Times, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 25/9 đã có bài phát biểu trực tuyến trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Trong đó, ông Abbas cam kết sẽ phối hợp với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác khác để thực hiện kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza.

"Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine, chúng tôi sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ quản trị và an ninh tại đây. Hamas sẽ không có vai trò trong bộ máy điều hành và họ cùng các nhóm vũ trang khác phải giao nộp vũ khí cho chính quyền. Chúng tôi cam kết không hướng tới một nhà nước vũ trang", ông Abbas cho biết.

Ông Abbas nhấn mạnh, cuộc đột kích xuyên biên giới của Hamas vào lãnh thổ Israel "không phản ánh cho lập trường của người dân Palestine". Bên cạnh đó, người Palestine cũng sẽ không rời khỏi vùng đất của mình, bất chấp các hoạt động quân sự của Tel Aviv.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: NYT

"Các cuộc không kích của Israel không thể bẻ gãy ý chí của người dân Palestine. Chúng tôi sẽ không rời khỏi quê hương của mình. Palestine sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump, với Ảrập Xêút, Pháp, LHQ và mọi đối tác để triển khai kế hoạch hòa bình ở Gaza", ông Abbas nói.

Ngay lập tức, Hamas đã bác bỏ phát biểu của ông Abbas, khẳng định việc loại nhóm vũ trang này ra khỏi chính quyền Palestine là "xâm phạm quyền tự quyết của người dân".

"Tuyên bố của ông Abbas về việc lựa chọn thành viên chính quyền là xâm phạm quyền tự quyết vốn có của người dân Palestine, thể hiện sự thỏa hiệp với áp đặt từ bên ngoài. Chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ vũ khí nếu lãnh thổ còn bị chiếm đóng và người dân còn bị đàn áp", phía Hamas nêu rõ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho rằng, bài phát biểu của Tổng thống Abbas chỉ là "những lời lẽ đẹp đẽ dành cho phương Tây" và họ không thể giải quyết được tình trạng khủng bố.

Vào đầu tháng 7, LHQ đã thông qua một bản kế hoạch nhằm thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước cho Israel và Palestine cũng như chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza. Tuy vậy, kế hoạch này không nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Israel.