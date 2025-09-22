Theo báo Times of Israel, lực lượng Hamas ngày 21/9 đã đưa ra bình luận đầu tiên liên quan đến việc Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha công nhận Nhà nước Palestine.

"Quyết định trên là một bước tiến quan trọng hướng tới việc khẳng định quyền lợi của người dân Palestine đối với lãnh thổ. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở để thành lập một nhà nước độc lập với Jerusalem là thủ đô. Đây cũng là sự tri ân với những nỗ lực đấu tranh của người Palestine vì sự giải phóng và quyền hồi hương", tuyên bố của Hamas cho biết.

Tuy vậy, lực lượng này cũng cho rằng, việc công nhận Nhà nước Palestine cần đi kèm các biện pháp thực tế. Ngoài ra, Hamas yêu cầu Liên Hợp Quốc và các nước trên thế giới cắt đứt hợp tác với Israel, đồng thời truy tố chính quyền Tel Aviv vì những "tội ác chiến tranh" tại Dải Gaza.

Các tay súng của Hamas tại Dải Gaza. Ảnh: NYT

"Cộng đồng quốc tế cần gây sức ép để buộc Israel chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza, qua đó dập tắt tham vọng sáp nhập Bờ Tây và Đông Jerusalem", Hamas nhấn mạnh.

Cùng ngày, chính phủ Mỹ cũng đưa ra phản ứng đầu tiên về động thái của các đồng minh. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc công nhận Nhà nước Palestine hiện chỉ mang tính "biểu tượng".

"Trọng tâm của Mỹ là các biện pháp ngoại giao thực chất, không phải những hành động mang tính hình thức. Ưu tiên của chúng tôi rất rõ ràng, đó là giải cứu con tin, đảm bảo an ninh cho Israel và thiết lập hòa bình lâu dài ở Gaza. Tất cả mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu Hamas không còn hiện diện", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.