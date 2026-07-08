Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026.

Điểm sàn được xác định theo phương thức xét tuyển tổng hợp, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM kết hợp với điểm học bạ 3 năm THPT, cụ thể như sau:

Đối với ngành Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn, nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có điểm môn Toán từ ngưỡng thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm Toán cao nhất cả nước trở lên. Đồng thời, tổng điểm tổ hợp xét tuyển phải đạt từ ngưỡng thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm tổ hợp cao nhất toàn quốc (theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố hằng năm).

Đối với thí sinh xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đạt từ ngưỡng thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm Toán cao nhất cả nước trở lên. Đồng thời, tổng điểm tổ hợp xét tuyển cũng phải đạt từ ngưỡng thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm tổ hợp cao nhất toàn quốc (theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố hằng năm).

Hoặc thí sinh có điểm trung bình môn Toán trong ba năm THPT (lớp 10, 11 và 12) đạt từ ngưỡng thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm Toán cao nhất cả nước trở lên. Đồng thời, điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026 (quy đổi về thang điểm 30) phải đạt từ ngưỡng thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển cao nhất toàn quốc (theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố hằng năm).