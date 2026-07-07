Điểm sàn là gì?

Điểm sàn (hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào một ngành hoặc nhóm ngành của một trường đại học. Mỗi trường tự xác định điểm sàn căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đầu vào và phổ điểm kỳ thi.

Điểm sàn (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) trong tuyển sinh đại học được xác định trên cơ sở tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: "Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT… theo tổ hợp xét tuyển… đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30…".

Như vậy, điểm sàn được tính theo 3 môn của tổ hợp xét tuyển, chứ không phải chọn ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp này phải phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Đối với một số ngành đặc thù, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được Bộ GD-ĐT quy định riêng. Cụ thể, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan quy định ngưỡng đầu vào đối với lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật.