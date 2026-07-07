Điểm sàn (hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào một ngành hoặc nhóm ngành của một trường đại học. Mỗi trường tự xác định điểm sàn căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đầu vào và phổ điểm kỳ thi.
Điểm sàn (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) trong tuyển sinh đại học được xác định trên cơ sở tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển.
Căn cứ tại khoản 3 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: "Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT… theo tổ hợp xét tuyển… đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30…".
Như vậy, điểm sàn được tính theo 3 môn của tổ hợp xét tuyển, chứ không phải chọn ngẫu nhiên 3 trong 4 môn thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp này phải phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.
Đối với một số ngành đặc thù, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được Bộ GD-ĐT quy định riêng. Cụ thể, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan quy định ngưỡng đầu vào đối với lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật.
Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7. Sau đó, Bộ GD-ĐT sẽ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8.
Trước 17h ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.
Ở mùa tuyển sinh năm 2025, điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của các đại học trên cả nước dao động từ 14-25 điểm. Nhiều trường công bố điểm sàn từ 24 điểm trở lên đối với một số ngành, như Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội...
Dưới đây là danh sách các trường công bố điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2026 được VietNamNet cập nhật để thí sinh và phụ huynh tiện theo dõi:
|Tên trường đại học
|Điểm sàn năm 2026
|Đại học Quốc gia Hà Nội
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|Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
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|Trường Đại học Khoa học Xã hội - ĐHQGHN
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|Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
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|Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
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|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
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|Trường Đại học Ngoại thương
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|Đại học Bách khoa Hà Nội
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|Trường Đại học Hà Nội
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|Đại học Kinh tế Quốc dân
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|Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
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|Trường Đại học Thương mại (Hà Nội)
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|Trường ĐH Mỏ - Địa chất
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|Học viện Ngân hàng
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|Học viện Bưu chính Viễn thông
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|Các trường quân đội
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|Đại học công nghiệp
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|Trường ĐH Tôn Đức Thắng
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|Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM
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|Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
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