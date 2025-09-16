Đại diện Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 của trường sẽ bằng với mức thưởng Tết Nguyên đán 2025.

Mức thưởng này được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, áp dụng từ năm học 2024-2025. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, lãnh đạo trường có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên, không phân biệt chức danh, vị trí, bằng cấp đều nhận thưởng bằng nhau, mức 25 triệu đồng/người.

Đối với các trường hợp công tác tại trường dưới 1 năm hoặc có thời gian nghỉ làm việc không hưởng lương sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế. Nhân sự nghỉ hoặc chuyển công tác chỉ được thưởng nếu đã làm việc trên 6 tháng; mức thưởng tính theo số tháng làm việc thực tế. Mức thưởng này không áp dụng đối với hợp đồng công nhật, thời vụ.

Cán bộ giảng viên Trường Đại học Công Thương TPHCM. Ảnh: HUIT

Viên chức bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên chỉ được hưởng 70% mức thưởng. Nếu trong năm có 2 tháng liền bị xếp loại thi đua từ mức B trở xuống thì hưởng 90%; nếu 3 tháng từ mức B trở xuống thì hưởng 80%.

Ngoài ra, nhà trường dành một khoản để lì xì đầu năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên cũng như quà tặng cho cán bộ lãnh đạo, nhà giáo đã nghỉ hưu. Tổng quỹ thưởng ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Trước đó, Trường Đại học Công thương TPHCM công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 4 tuần, từ ngày 9/2 đến 8/3/2026 (tức ngày 22/12/2025 đến 21/1/2026 âm lịch).

Thời gian nghỉ Tết được quy định trong tiến độ đào tạo năm 2025-2026 mà hiệu trưởng trường này ban hành cho các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của trường.