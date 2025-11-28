Highlights U17 Việt Nam 4-0 U17 Macau (TQ):

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Đình Vỹ (9'), Mạnh Quân (21'), Ngọc Sơn (32'), Duy Khang (37')

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng C khi đánh bại U17 Macau (Trung Quốc) với tỷ số 4-0, qua đó giữ vững mạch toàn thắng sau bốn trận. Ngay từ những phút đầu, đội bóng của HLV Cristiano Roland đã tràn lên gây sức ép mạnh mẽ.

U17 Việt Nam thắng dễ U17 Macau (TQ) - Ảnh: AFC

Phút thứ 9, Đình Vỹ mở tỷ số bằng pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm chéo góc chuẩn xác. Mười hai phút sau, Mạnh Quân nhân đôi cách biệt sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Sức ép dồn dập khiến U17 Macau hoàn toàn bị cuốn vào thế chống đỡ. Phút 31, Ngọc Sơn phối hợp một chạm đẹp mắt với Quý Vương trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 5 phút sau, Duy Khang cắt mặt dứt điểm quyết đoán từ quả phạt góc, ấn định tỷ số 4-0 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng nhưng không thể ghi thêm bàn thắng dù tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, chiến thắng 4-0 vẫn giúp đội giữ vững ngôi đầu với hiệu số +26, hơn Malaysia 6 bàn. Trận đấu cuối giữa hai đội vào ngày 30/11 tới sẽ quyết định tấm vé dự VCK U17 châu Á 2026.

Xếp hạng bảng C sau lượt trận thứ 4

Đội hình xuất phát:

U17 Việt Nam: Bá Huấn, Mạnh Cường, Xuân Toàn, Anh Hào, Minh Cương, Đình Vỹ, Duy Khang, Quý Vương, Việt Nam, Ngọc Sơn, Mạnh Quân

U17 Macau (TQ): Travis Cheong, Harrison Tang, Tang Tin, Au Kok Man, Hei Nuno, Kuan Hou, Matias Chow, Chi Hin, Tugla Batu, Chi Fung, Chan U Chit