Highlights U17 Việt Nam 4-0 U17 Macau (TQ):
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Đình Vỹ (9'), Mạnh Quân (21'), Ngọc Sơn (32'), Duy Khang (37')
U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng C khi đánh bại U17 Macau (Trung Quốc) với tỷ số 4-0, qua đó giữ vững mạch toàn thắng sau bốn trận. Ngay từ những phút đầu, đội bóng của HLV Cristiano Roland đã tràn lên gây sức ép mạnh mẽ.
Phút thứ 9, Đình Vỹ mở tỷ số bằng pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm chéo góc chuẩn xác. Mười hai phút sau, Mạnh Quân nhân đôi cách biệt sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
Sức ép dồn dập khiến U17 Macau hoàn toàn bị cuốn vào thế chống đỡ. Phút 31, Ngọc Sơn phối hợp một chạm đẹp mắt với Quý Vương trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 5 phút sau, Duy Khang cắt mặt dứt điểm quyết đoán từ quả phạt góc, ấn định tỷ số 4-0 ngay trong hiệp một.
Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng nhưng không thể ghi thêm bàn thắng dù tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, chiến thắng 4-0 vẫn giúp đội giữ vững ngôi đầu với hiệu số +26, hơn Malaysia 6 bàn. Trận đấu cuối giữa hai đội vào ngày 30/11 tới sẽ quyết định tấm vé dự VCK U17 châu Á 2026.
Đội hình xuất phát:
U17 Việt Nam: Bá Huấn, Mạnh Cường, Xuân Toàn, Anh Hào, Minh Cương, Đình Vỹ, Duy Khang, Quý Vương, Việt Nam, Ngọc Sơn, Mạnh Quân
U17 Macau (TQ): Travis Cheong, Harrison Tang, Tang Tin, Au Kok Man, Hei Nuno, Kuan Hou, Matias Chow, Chi Hin, Tugla Batu, Chi Fung, Chan U Chit
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng 4-0 dành cho U17 Việt Nam trước U17 Macau (TQ). Kết quả này giúp thầy trò HLV Roland đòi lại ngôi đầu từ tay U17 Malaysia và sẵn sàng quyết đấu đối thủ này sau đây hai ngày để định đoạt tấm vé dư VCK U17 châu Á 2026.
86'
U17 Việt Nam tạo ra được một vài cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.
70'
Dù rút ra nhiều trụ cột nhưng U17 Việt Nam vẫn tạo ra thế trận một chiều trước U17 Macau (TQ).
62'
Dù U17 Việt Nam không mặn mà với việc ghi thêm bàn thắng nhưng U17 Macau (TQ) cũng không có nhiều không gian để chơi bóng. Thủ môn Chu Bá Huấn có lẽ là người ít được lên hình nhất trận này do gần như không phải làm việc.
55'
Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ U17 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc chắn, nhằm giữ sức cho trận đấu quyết định gặp U17 Malaysia sau đây hai ngày.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 4-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
43'
Vẫn đang là một thế trận một chiều mà U17 Việt Nam tạo ra, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U17 Macau (TQ).
37'
Vẫn từ pha đá phạt góc của đồng đội, Duy Khang băng vào dứt điểm một chạm chính xác, nâng tỷ số lên 4-0 cho U17 Macau (TQ).
32'
Ngọc Sơn đi bóng tốt bên cánh phải, anh bật nhả với đồng đội rồi nhanh chân dứt điểm một chạm trong vòng cấm đánh bại thủ môn Travis Cheong lần thứ ba.
28'
Các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đẩy đội hình của U17 Macau lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.
21'
Từ tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà, Mạnh Quân chớp cơ hội dứt điểm trong vòng 5m50, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Việt Nam.
17'
Có bàn dẫn trước, U17 Việt Nam duy trì sức ép liên tục lên khung thành của U17 Macau (TQ).
9'
Đình Vỹ mở tỷ số cho U17 Việt Nam
Triệu Đình Vỹ đột phá rồi thực hiện cú sút chéo góc làm tung nóc lưới U17 Macau (TQ), mở tỷ số cho U17 Việt Nam.
7'
U17 Việt Nam có pha chuyển đổi trạng nhanh, tiếc rằng Ngọc Sơn chơi quá đồng đội khi chuyền cho đồng đội không may bóng trúng chân hậu vệ Macau. Pha kết thúc sau đó của cầu thủ áo trắng lại không trúng đích.
4'
Với sức mạnh vượt trội, U17 Việt Nam sớm triển khai thế trận tấn công. Đội chủ nhà lập tức gây sức ép sau tiếng còi khai cuộc.
19h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U17 Macau (TQ) mặc trang phục màu xanh.
18h36
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
18h30
18h15
U17 Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước U17 Singapore, qua đó tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 khi U17 Việt Nam ra sân muộn ở lượt trận thứ 4.
Nhận định trước trận
Cuộc đua giành ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á đang diễn ra căng thẳng khi chỉ còn là màn so kè giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia.
Lượt trận thứ 4 được xem là cơ hội cuối để U17 Malaysia tạo khác biệt trước khi bước vào trận “chung kết” với U17 Việt Nam ở lượt cuối. Gặp U17 Singapore – đội từng thua Việt Nam 0-6 – Malaysia đặt mục tiêu thắng đậm để gây áp lực lên đối thủ.
U17 Việt Nam thi đấu muộn hơn nên HLV Cristiano Roland có lợi thế quan sát và đưa ra điều chỉnh hợp lý. Nếu Malaysia không thể tạo ra hiệu số vượt trội, đội chủ nhà chỉ cần thắng vừa đủ để giữ ngôi đầu, đồng thời bảo toàn thể lực cho trận quyết định.
Với mật độ thi đấu dày đặc 2 ngày/trận, việc xoay tua lực lượng là bắt buộc. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ dự bị được ra sân, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho trận thư hùng với Malaysia.