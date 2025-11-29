HLV Kim Sang Sik tự tin

Sự tự tin của chiến lược gia người Hàn Quốc là hoàn toàn có cơ sở và dễ hiểu. Thứ nhất, về mặt lực lượng, U22 Việt Nam hiện tại sở hữu một đội hình được đánh giá là giàu kinh nghiệm bậc nhất trong khu vực nhờ có nhiều năm được trui rèn từ cấp độ trẻ đến ĐTQG.

Thứ hai, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chuẩn bị dài hơi và ổn định, bao gồm các đợt hội quân, tập huấn chuyên sâu và tham gia các giải đấu quốc tế như Panda Cup, giao hữu chất lượng (gặp U23 Qatar) suốt 1 năm qua.

Thành tích và kết quả thử nghiệm trong thời gian qua, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á, là tương đối ổn định. Điều đó củng cố thêm niềm tin về khả năng cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

Với lực lượng U22 Việt Nam đang sở hữu, HLV Kim Sang Sik có quyền tự tin nghĩ đến tấm HCV SEA Games 33

Bên cạnh đó, sự tự tin của thuyền trưởng U22 Việt Nam còn đến từ kết quả quan sát tình hình chung của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan, Indonesia. Các đội bóng khu vực đối mặt với nhiều khó khăn nhân sự, quỹ thời gian chuẩn bị... nên đoàn quân của HLV Kim Sang Sik là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games 33

SEA Games rất khó lường

Lịch sử SEA Games cho thấy đây là một đấu trường đầy cạm bẫy và khó lường. Trong ba kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá Việt Nam giành được hai tấm HCV (2019 và 2021) với thành tích bất bại. Tuy nhiên, nhìn lại đó là hành trình không dễ dàng đối với HLV Park Hang Seo.

Người đồng hương của ông Kim Sang Sik khi đó sở hữu một "thế hệ vàng" thuộc hàng tài năng nhất 10 năm qua của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức… Tuy vậy, trong nhiều thời điểm quan trọng, đội bóng của HLV Park Hang Seo từng suýt "gãy cầu", cho nên phải nhờ vào màn toả sáng từ những cầu thủ trên tuổi như Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Tiến Linh mới mang về chiến thắng là minh chứng rõ nhất.

HLV Kim Sang Sik cần nhớ: SEA Games chưa bao giờ là sân chơi đơn giản. Ảnh: Hữu Hà

Hoặc kỳ SEA Games 32 (tại Campuchia), U22 Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV Troussier mang đội hình trẻ, thiếu đồng đều, đặc biệt là không còn được bổ sung những suất cầu thủ trên tuổi đã phải nhận thất bại cay đắng ở vòng bán kết cũng đáng để HLV Kim Sang Sik lưu tâm.

Hình ảnh những Quốc Việt, Văn Khang, Thái Sơn, Thanh Nhàn…, một loạt trụ cột hiện tại của U22 Việt Nam ôm mặt thất vọng hai năm về trước chính là lời cảnh báo đắt giá nhất cho ông Kim Sang Sik.

Sự tự tin là cần thiết, nhưng phải đi kèm với sự tỉnh táo, tôn trọng tuyệt đối thủ và đặc biệt U22 Việt Nam phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, lúc đó HCV SEA Games mới thực sự nằm trong tầm tay.