Sau thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước chủ nhà U17 Kyrgyzstan, cơ hội đi tiếp của U17 Lào tại bảng B vòng loại U17 châu Á 2026 đang trở nên cực kỳ mong manh.

U17 Lào thua đầy tiếc nuối trước đội chủ nhà U17 Kyrgyzstan - Ảnh: Asean Football

Với 9 điểm sau 4 lượt trận và kém đội dẫn đầu 3 điểm, đại diện xứ Triệu Voi buộc phải thắng chính U17 Kyrgyzstan ở lượt trận cuối với cách biệt tối thiểu 4 bàn mới có thể lật ngược thế cờ để giành vé duy nhất dự vòng chung kết. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi đội chủ nhà đang có phong độ cao và sở hữu hiệu số vượt trội.

U17 Thái Lan cũng đánh mất ngôi đầu bảng - Ảnh: Asean Football

Không chỉ U17 Lào, U17 Thái Lan cũng rơi vào tình thế tương tự sau trận thua 2-3 trước U17 Turkmenistan. Từ ngôi đầu, đội bóng xứ Chùa vàng rơi xuống thứ ba với 6 điểm và hiệu số +9.

Ở lượt cuối bảng F, U17 Thái Lan buộc phải đánh bại đội đầu bảng U17 Kuwait (9 điểm, hiệu số +11) và chờ U17 Turkmenistan không thắng U17 Mông Cổ - kịch bản được đánh giá rất khó xảy ra.

U17 Myanmar tạo nên bất ngờ lớn nhất ở lượt trận áp chót - Ảnh: Asean Football

Trái ngược với sự hụt hơi của các đội khác, U17 Myanmar tạo nên bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu 28/11 khi đánh bại U17 Oman 2-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng G. Chỉ cần không thua U17 Syria ở lượt cuối, họ sẽ giành vé dự VCK.

Cục diện các bảng B, C, F và G trước lượt trận cuối cùng

Tại bảng C, U17 Việt Nam và U17 Malaysia cùng thắng để duy trì cuộc đua song mã. Thầy trò HLV Cristiano Roland hạ U17 Macau (TQ) 4-0, còn U17 Malaysia vượt qua U17 Singapore 2-1. Với hiệu số tốt hơn (+26 so với +20), U17 Việt Nam đang giữ quyền tự quyết trước trận đấu cuối cùng.

Highlights U17 Việt Nam 4-0 U17 Macau (TQ):

