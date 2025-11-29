Bảng C vòng loại U17 châu Á 2025 đang bước vào giai đoạn quyết định và cục diện chỉ còn là cuộc đua song mã giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia.

Sau 4 lượt trận, cả hai đội đều có 12 điểm tuyệt đối, nhưng U17 Việt Nam đang nắm lợi thế cực lớn nhờ hiệu số vượt trội +26, so với +20 của U17 Malaysia.

U17 Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết ở bảng C - Ảnh: SN

Điều này đồng nghĩa ở lượt đấu cuối, U17 Việt Nam chỉ cần không thua U17 Malaysia là chắc chắn giành vé duy nhất dự vòng chung kết. Ngược lại, U17 Malaysia buộc phải thắng - và lý tưởng là thắng thầy trò HLV Cristiano Roland với cách biệt 3 bàn trở lên mới có cơ hội đến Saudi Arabia vào năm sau.

Phía sau, U17 Hong Kong (6 điểm) đã hết hy vọng vì khoảng cách quá xa và không thể bắt kịp hai đội dẫn đầu. U17 Singapore, U17 Macau và U17 Quần đảo Bắc Mariana cũng đã bị loại.

Vì vòng loại chỉ chọn 1 đội đầu bảng, lợi thế hiện tại rõ ràng nghiêng hoàn toàn về phía U17 Việt Nam: phong độ ổn định, hàng công mạnh nhất bảng (26 bàn), và hàng thủ chưa để thủng lưới lần nào.

Trận quyết đấu với Malaysia sẽ mang tính “chung kết”, nhưng U17 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết và rất sáng cửa giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.

Xếp hạng bảng C sau lượt trận thứ 4

Highlights U17 Việt Nam 4-0 U17 Macau (TQ):

