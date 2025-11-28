Ít ngày trước khi U22 Việt Nam sang Thái Lan dự SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik khẳng định, đội bóng của ông đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chinh phục tấm HCV bóng đá nam.

“Tôi và các cầu thủ đang có những ngày tập huấn tại Bà Rịa khá thuận lợi từ thời tiết đến thể trạng của các cầu thủ. Toàn đội khoẻ mạnh và có những sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games.

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một đội bóng tham dự SEA Games nên khá hồi hộp, nhưng cũng rất hào hứng. Tôi tới Việt Nam được 1,5 năm và cũng gặt hái được một số thành công với đội U23 Việt Nam. Thế nên tôi cũng mong sẽ cùng các cầu thủ có thêm một giải đấu tốt nữa” – HLV Kim Sang Sik mở đầu

HLV Kim Sang Sik khẳng định đang có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 33. Ảnh: Hữu Hà

Đánh giá về các đối thủ, ông Kim Sang Sik nói: “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng đấu bảng. Lào là đội bóng yếu hơn một chút. Trận đầu luôn khó khăn, tuy nhiên chúng tôi cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhằm tạo ra lợi thế với Malaysia.

Đối với Malaysia, U22 Việt Nam phải tích kỹ hơn. Chúng tôi theo dõi trận Malaysia vs Lào để đưa ra chiến thuật phù hợp, nhằm hoàn tất mục tiêu đánh bại Malaysia.

Các đội bóng ở bảng đấu khác khá mạnh, nên U22 Việt Nam cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt, sau đó hướng đến mục tiêu kế tiếp là giành chiến thắng từng trận đấu một”,

“Ngày mai (29/11) BHL sẽ công bố danh sách rút gọn của U22 Việt Nam. Với tư cách HLV trưởng, điều này thực sự rất khó. Tôi bị mất ngủ khi phải suy nghĩ cách nào tìm ra đội hình mạnh nhất tham dự SEA Games 33.

Và U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 33

Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi bởi họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ, nhưng quy định là không thể. Vì thế tôi cố gắng thận trọng và tìm đội hình tốt nhất để công bố” – HLV Kim Sang Sik nói về khó khăn khi phải lựa chọn 23 cầu thủ mang tới Thái Lan.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối với sự vắng mặt của đội trưởng Văn Trường: “Cậu ấy đã cống hiến suốt thời gian qua và đóng góp lớn vào thành công của U23 Việt Nam, cho nên khi Văn Trường chấn thương tôi thực sự tiếc nuối và đau lòng.

Sau trận đấu tập nội bộ vào ngày mai, chúng tôi cố gắng tìm người thay thế cho vị trí của Văn Trường một cách xứng đáng, phù hợp nhất"

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik và U22 Việt Nam di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 và có trận ra quân gặp U22 Lào sau đó 2 ngày.