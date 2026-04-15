Viện Đào tạo số và Khảo thí – ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, qua 3 đợt thi đầu tiên của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 (601, 602 và 603), có tổng số 57.240 thí sinh dự thi trên tổng số 57.950 em đăng ký (đạt 98,8%). Trong đó, có 10 thí sinh vi phạm kỷ luật.

Phân tích kết quả của 57.230 thí sinh trong 3 đợt thi đầu tiên năm 2026 cho thấy phổ điểm thi HSA có dạng phân phối chuẩn, với điểm trung bình (78,2/150) gần như trùng khớp với điểm trung vị (78/150); độ lệch chuẩn 14,8 và dải điểm trải rộng từ 22 đến 129.

Đáng chú ý, sự ổn định của phổ điểm và tỷ lệ đạt các mức điểm duy trì sự ổn định so với năm 2025 (điểm trung bình 78,8; trung vị 78; độ lệch chuẩn 14,3), cho thấy tính nhất quán và độ tin cậy của công cụ đánh giá qua các năm.

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội sau 3 đợt thi đầu tiên năm 2026.

Theo thống kê, tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm từ 110/150 trở lên chiếm khoảng 1,88%; mức điểm từ 105 trở lên chiếm khoảng 4,23%; mức điểm từ 100 trở lên chiếm 8,5%; mức điểm từ 90 trở lên chiếm 23,1%; mức điểm từ 80 trở lên chiếm 45,2%; mức điểm từ 75 trở lên đạt 58%.

Mức điểm cao nhất của 3 đợt thi HSA đầu tiên năm 2026 ghi nhận là 129; điểm thấp nhất là 22.

Viện Đào tạo và Khảo thí cho hay, những chỉ số này cho thấy bài thi không chỉ đảm bảo độ ổn định mà còn phân loại tốt các nhóm thí sinh theo các mức năng lực khác nhau, tạo cơ sở tin cậy cho các cơ sở đào tạo sử dụng trong tuyển sinh.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 được tổ chức 6 đợt thi, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 tại nhiều tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tổng số có hơn 120.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện nay, kết quả bài thi Đánh giá năng lực được hơn 100 trường đại học trên cả nước sử dụng để tuyển sinh.