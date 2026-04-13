Theo định hướng tổ chức đào tạo trong thời gian tới, ĐH Quốc gia Hà Nội tập trung đưa các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học lên Hòa Lạc.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, sẽ có khoảng 15.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc, bao gồm sinh viên của các đơn vị: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Giáo dục, Trường Quốc tế, Trường Khoa học Liên ngành & Nghệ thuật.

Điểm mới là khoảng 900 sinh viên năm nhất của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ bắt đầu học tập tại Hòa Lạc.

Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình tăng quy mô đào tạo tập trung tại Khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định khi sinh viên học tập tại Hòa Lạc, nhà trường sẽ đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và hệ sinh thái dịch vụ, tạo môi trường học tập và rèn luyện toàn diện, giúp phụ huynh yên tâm khi con em theo học.

Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và hệ thống dịch vụ trong khu đô thị đại học. Thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt kết nối nội đô với Hòa Lạc, đồng thời phát triển xe buýt điện nội khu và hệ thống xe đạp điện để hỗ trợ sinh viên di chuyển thuận tiện trong khuôn viên.

Hệ thống ký túc xá và nhà ở sinh viên cũng được mở rộng. Năm 2026, khu nội trú dự kiến đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở, trong đó khoảng 5.000 chỗ trong ký túc xá, phần còn lại được bố trí theo hình thức liên kết với địa phương để đảm bảo sinh viên ngoại trú an toàn, chất lượng.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng chú trọng phát triển dịch vụ ăn uống, y tế học đường, không gian học tập mở và hệ thống thể thao. Một phòng khám đa khoa hiện đại cũng sẽ được khảo sát xây dựng để phục vụ sinh viên, giảng viên và cộng đồng khu vực Hòa Lạc.

ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, việc bố trí khối học sinh sẽ được điều chỉnh phù hợp, trong đó Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) sẽ trở lại học tập tại nội đô.