Năm 2025, Trường Đại học Đồng Tháp có 2 giảng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư. Trong đó, giảng viên Huỳnh Vĩnh Phúc (ngành Vật lý) đạt chuẩn giáo sư; giảng viên Lê Diễm Kiều (ngành Nông nghiệp) đạt chuẩn phó giáo sư.

Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức vinh danh nhà giáo Huỳnh Vĩnh Phúc, kèm mức hỗ trợ chi phí nghiên cứu 500 triệu đồng; nhà giáo Lê Diễm Kiều được hỗ trợ chi phí nghiên cứu 250 triệu đồng.

Theo chính sách được nhà trường triển khai từ năm 2023, viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ được hỗ trợ kinh phí theo hình thức khoán.

Trường Đại học Đồng Tháp.

Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa đối với viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo sư là 500 triệu đồng/người, với tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/năm; mức hỗ trợ tối đa đối với viên chức được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư là 250 triệu đồng/người, với tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/năm. Các khoản hỗ trợ đã bao gồm chi phí công tác cho hai lần bảo vệ, một lần đi nhận chứng nhận học hàm, các khoản lệ phí phải nộp và các chi phí liên quan khác (nếu có).

Mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng xem xét, căn cứ vào khả năng ngân sách của nhà trường, tính cấp thiết, mức độ đóng góp vào việc mở mã ngành và tăng chỉ tiêu đào tạo. Viên chức nhận hỗ trợ phải cam kết phục vụ Trường Đại học Đồng Tháp tối thiểu 10 năm (120 tháng) kể từ ngày có quyết định công nhận; trường hợp đặc biệt có thời gian cam kết thấp hơn sẽ do Hội đồng quyết định.

Ngoài chính sách hỗ trợ viên chức nâng cao trình độ, Trường Đại học Đồng Tháp còn triển khai chính sách thu hút nhân tài. Theo đó, người có học vị tiến sĩ về trường công tác được chi trả ưu đãi 250 triệu đồng/người và được xem xét bố trí nhà ở công vụ miễn phí. Đối với viên chức tuyển dụng mới có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư, mức ưu đãi là 300 triệu đồng/người; giáo sư là 350 triệu đồng/người.