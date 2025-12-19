Trên trang cá nhân, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tự hào khi chia sẻ niềm vui tốt nghiệp thạc sĩ. Cô đăng tải những hình ảnh rạng rỡ trong lễ phục tốt nghiệp cùng dòng trạng thái hóm hỉnh: “Nhận bằng thạc sĩ dễ lắm, Viên chỉ cho”.

Dù chia sẻ đầy khiêm tốn, thành tích mà Ánh Viên đạt được vô cùng ấn tượng. Cô đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ niên khóa 2023-2025 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM với nhiều đóng góp tích cực trong nghiên cứu khoa học.

Nguyễn Thị Ánh Viên trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM. Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Trong ngày vui, kình ngư 29 tuổi gửi những lời tri ân sâu sắc đến những người đã dìu dắt mình. Ánh Viên gửi lời cảm ơn cô Nguyễn Thị Mỹ Linh đã luôn đồng hành, hướng dẫn trong suốt quá trình học tập, đồng thời bày tỏ sự biết ơn Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM đã tạo điều kiện để cô hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Năm 2023, với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, Ánh Viên giành giải Nhất nghiên cứu khoa học với đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong khi tập luyện môn bơi lội cho trẻ em lứa tuổi 8-10”. Sau đó, Ánh Viên được chọn thuyết trình tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao.

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và các đồng nghiệp đã gửi đến Ánh Viên, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần không ngừng học hỏi của một nhà vô địch.

Trước khi giải nghệ, Ánh Viên từng giành HCV Olympic trẻ, 2 HCB thế giới, 2 HCĐ ASIAD và 25 HCV SEA Games. Cô giải nghệ vào năm 2022, chuyển sang dạy bơi tại CLB của mình ở TPHCM. Đến tháng 10/2023, kình ngư sinh năm 1996 tốt nghiệp loại giỏi khoa Huấn luyện thể thao tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM và tiếp tục theo học cao học.