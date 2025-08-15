Đại hội bầu BCH khóa I gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 5 người. Bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch HĐQT công ty CP Thương mại và nội dung Số Việt được bầu làm Chủ tịch; ông Nguyễn Việt Hoà, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc Gia Hà Nội được bầu làm Phó chủ tịch thường trực; Ông Bùi Đình Lợi, Trưởng Bộ môn Bóng chuyền Hà Nội được bầu làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội được thành lập. Ảnh: Trung Kiên

"Với vinh dự và trách nhiệm của Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Hà Nội, tôi xin cam kết cùng BCH khóa I đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó”, bà Trần Thuỳ Chi

Đại hội đạt được sự thống nhất cao trong việc thông qua 3 định hướng chiến lược quan trọng cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đáng chú ý là xây dựng lộ trình đào tạo VĐV trẻ từ cấp cơ sở lên đội tuyển; nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển nam-nữ để có thể cạnh tranh giành thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, quốc tế, có nhiều VĐV ưu tú khoác áo đội tuyển quốc gia. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thứ nhất có 1 đội bóng chuyền vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia.