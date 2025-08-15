Sau khi gặp sự cố liên quan tới án phạt bất ngờ của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua cú sốc, giành chiến thắng 3-1 trước Ai Cập ở vòng tranh hạng 17-24, giải U21 vô địch thế giới 2025.

Với chiến thắng này, U21 Việt Nam tranh hạng 17-20 với Chile. Trên BXH thế giới, U21 Chile hiện xếp thứ 17, hơn Việt Nam 8 bậc. Dù vậy, cơ hội chiến thắng vẫn chia đều cho hai đội, thậm chí đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh được đánh giá nhỉnh hơn khi thể hiện phong độ ổn định tại giải đấu năm nay.

U21 Việt Nam tự tin đấu Chile. Ảnh: Volleyballworld

Ngay cả khi U21 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất (2 VĐV không được thi đấu), vẫn có chiến thắng ở trận cuối vòng bảng trước U21 Puerto Rico. Sau đó, Hà Kiều Vy và các đồng đội tiếp tục gây bất ngờ khi hạ Ai Cập dù bị dao động tâm lý sau án phạt của FIVB.

Bên kia chiến tuyến, Chile vừa đánh bại Mexico 3-0. Còn tại vòng bảng, đội bóng đến từ Nam Mỹ thắng 2 trận trước Tunisia (3-1) và Bulgaria (3-2), thua 3 trận trước Nhật Bản (1-3), Brazil (0-3), và Thái Lan (0-3).

Chile có ưu thế về thể hình, thể lực, trong khi đó U21 Việt Nam chơi linh hoạt, các vị trí đều đạt phong độ cao và ăn ý với nhau. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh rất tự tin tiếp tục tạo nên một bất ngờ nữa tại giải bằng chiến thắng trước Chile.

Trận U21 bóng chuyền Việt Nam vs Chile diễn ra lúc 20h ngày 15/8 tại Indonesia.