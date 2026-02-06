Trong công văn, Đại sứ quán Việt Nam nhấn mạnh hơn 30 năm qua, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và bình đẳng giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Mối quan hệ này đã phát triển lên tầm Đối tác Chiến lược toàn diện với nhiều thành tựu to lớn, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có nhiều đóng góp quan trọng cho sở tại. Những thành quả chung này là thực tế không thể phủ nhận, dù ở bất kỳ cương vị hay hoàn cảnh nào.

Đại sứ quán cũng khẳng định việc tôn trọng phẩm giá và danh dự của con người, đặc biệt là phụ nữ, là giá trị chung của cả hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc. Chính phủ và nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ và xã hội Hàn Quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền và phẩm giá của phụ nữ nói chung, cũng như phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng.

Đại sứ quán Việt Nam đánh giá tỉnh Jeollanam có truyền thống lâu đời về lòng bao dung, sự tôn trọng và tinh thần cởi mở; cộng đồng người Việt Nam tại Jeollanam luôn coi địa phương là nơi đáng tin cậy để xây dựng cuộc sống và tương lai.

Đại sứ quán khẳng định việc tôn trọng và đề cao phẩm giá, danh dự của phụ nữ cần tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Từ những cơ sở trên, Đại sứ quán Việt Nam cho rằng những ngôn từ xúc phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc cách dùng từ không phù hợp từ bất kỳ cá nhân nào - như việc sử dụng cụm từ “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam” của một quan chức cấp huyện tại Jeollanam thì cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và được khắc phục trên tinh thần cầu thị.

Đại sứ quán bày tỏ tin tưởng rằng việc thẳng thắn nhận lỗi và có hành động sửa chữa cụ thể sẽ góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy ứng xử tích cực trong xã hội và tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã có công văn gửi Chủ tịch huyện Jindo yêu cầu ông đưa ra lời xin lỗi chính thức và công khai.

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có hàng chục nghìn phụ nữ Việt Nam kết hôn di cư tại Hàn Quốc.

Họ đã lập gia đình, lao động và trở thành những thành viên quan trọng của xã hội Hàn Quốc trong nhiều cộng đồng địa phương.

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee Soo tại một buổi tọa đàm chính thức của chính quyền nói rằng cần thực hiện các biện pháp đặc biệt trong vấn đề dân số như “nhập khẩu các thiếu nữ" từ Việt Nam để gả cho các thanh niên nông thôn.

Phát ngôn này được đăng trên truyền thông Hàn Quốc trong những ngày qua đã làm dậy sóng trong dư luận Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam.